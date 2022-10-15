BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

ÖLÜM-KALIM MAÇI DEĞİL

Beşiktaş, pazar günü ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Trabzonspor'u ağırlayacak. Beşiktaş bu maçı kazanıp liderliği elde etmek isterken Trabzonspor da zirve ile olan puan farkını kapatmak için 3 puanı hedefleyecek. Bu maç önemli ama iki takım için de bir ölüm kalım maçı olmayacak.