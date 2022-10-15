Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu mücadeleyle ilgili görüşlerini kaleme alan Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, siyah-beyazlı takımla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 07:54
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

SİNAN VARDAR - LİDERLİK AŞKINA

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Giresunspor karşısında altın değerinde 3 puan aldı. Siyah-beyazlı takımın son haftalardaki futbolu belki umut vermiyor ama takım averajla ikinci sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

Futbolda keşkeleri sevmem ama F.Bahçe derbisinde son dakikada Weghorst müsait pozisyondan yararlansa, bugün Beşiktaş hem puan farkıyla liderdi hem de rakiplerine karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

Futbol yorumcularına ve özellikle sosyal medya trollerine bakılırsa Beşiktaş kötü oynuyor ve teknik direktör Valerien Ismael ile yollar hemen ayrılmalı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

Beşiktaş'a saldırmanın dayanılmaz hazzını duyanlara camia içinden destek gelmesini çok manidar karşılıyorum. Tabii ki çok iyimser olamayacağım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

Tabii ki Beşiktaş'ın artı ve eksi yanları var ve Ismael'in de yanlışlarını göz ardı edemeyiz ama siyah-beyazlı takımın diğer şampiyonluk adaylarından eksiği yok fazlası var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

ÖLÜM-KALIM MAÇI DEĞİL

Beşiktaş, pazar günü ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Trabzonspor'u ağırlayacak. Beşiktaş bu maçı kazanıp liderliği elde etmek isterken Trabzonspor da zirve ile olan puan farkını kapatmak için 3 puanı hedefleyecek. Bu maç önemli ama iki takım için de bir ölüm kalım maçı olmayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

Ben Valerien Ismael ve Abdullah Avcı'nın sahada temkinli olmayı tercih edeceklerini tahmin ediyorum. İki takım da birbirlerini hataya zorlayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

Beşiktaş'ı, Trabzonspor karşısında favori görüyorum. Siyah-beyazlı takımın iki kanat oyuncusu; N'Koudou ve Ghezzal'in iyileşmesi hücum gücüne büyük destek verecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

Son haftaların suskun ismi Weghorst da N'Koudou ve Ghezzal'in katılımıyla daha çok pozisyon bulma şansı elde edecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

Bunun yanı sıra Tayfur Bingöl'ün de rakip savunmaları zorlayan hücum girişimleri Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

Rosier ve Masuaku'nun de sürpriz atakları Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki önemli artıları olarak not edilebilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

HAKEM KONUŞULMASIN

Siyah-beyazlı takımda Tayyip Talha görev aldığı F.Bahçe ve Giresun maçlarında müthiş performansıyla tam isabet transfer olduğunu gösterdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

Savunmada Saiss ve Emrecan'ın sakatlığında Necip mi, Montero mu forma giyecek merak ediyoruz. İdmanlarda bu mevkii için denemeler yapan teknik direktör Valerien Ismael'in en doğru kararı vereceğine inanıyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmalar her zaman zevkli ve çekişmeleri geçmiştir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum!

Umarım bu dev maçta da izleyenler keyifli bir 90 izlerler. Hakemin konuşulmadığı, centilmence bir derbi olmasını diliyorum.

DİĞER
Bakışları hiç değişmedi! Türkiye'nin en güzel gelini oldu!
Amasra'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden emekçisi o anları anlattı: "Bant sistemi dağılmış, gaz genizleri yakıyordu"
Batshuayi atıyor kasa doluyor!
Ülke puanı için hedef büyüttük!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları
Everton'dan Dele Alli için kritik karar!
15 Ekim Döviz Kuru - Euro, dolar, çeyrek altın kaç TL?
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? İşte sigara fiyat listesi!
GSB personel alımı başvurusu ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Beşiktaş yorumu! "Sosyal medya trolleri..." Flaş Beşiktaş yorumu! "Sosyal medya trolleri..." 07:54
Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüse saldırı! Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüse saldırı! 07:51
"Galibiyeti hak ettik" "Galibiyeti hak ettik" 00:34
Itoudis: Galibiyeti hak ettik! Itoudis: Galibiyeti hak ettik! 00:32
"Galibiyeti hak ettik" "Galibiyeti hak ettik" 00:30
Brentford hata yapmadı! Brentford hata yapmadı! 00:20
Daha Eski
Brentford hata yapmadı! Brentford hata yapmadı! 00:18
Lille deplasmanda kazandı! Lille deplasmanda kazandı! 00:14
Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! 00:13
Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! 00:13
Lille deplasmanda kazandı! Lille deplasmanda kazandı! 00:10
Ozan oynadı Hoffenheim farka koştu! Ozan oynadı Hoffenheim farka koştu! 23:23