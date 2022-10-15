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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Trabzonspor derbisi öncesi son idmanı izledi

Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında, Vodafone Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş cephesinde dev maç öncesi hazırlıklar tamamlandı. Öte yandan Beşiktaş'ın son antrenmanını, Başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 19:15
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Trabzonspor derbisi öncesi son idmanı izledi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, başkan Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da izlediği belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pasın ardından taktik çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Siyah-beyazlılar, Pazar günü 20.00'de Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek.

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