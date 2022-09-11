Böyle ceza olmaz

Aldığı bir maçlık ceza için hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Josef, "Öncelikle başkanımıza, camiamıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Son günlerde bana gösterdikleri büyük destek benim çok şey ifade ediyor. Zor ve üzücü bir hafta yaşadım. Maç içinde takımıma ve hakeme yardım ettim. Hepinizin bildiği gibi malum olaylar yaşandı. O anlarda çok normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Kırmızı kart görüm. Bu karar yüzünden ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum" şeklinde konuştu.
UYSAL KOYUN DEĞİLİZ
Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı Josef'e verilen cezanın haksız olduğunu söyleyerek, "Futbol camiasının tamamı için adalet istiyoruz. Bir hakemin bir maçta böyle, öteki maçta başka karar vermesini istemiyoruz. PFDK ve Tahkim'in de öyle. Saygı çerçevesinde yaklaşıyoruz ama bize yönelik haksızlıklar arttıkça sesimiz yükselecektir. Kibar duruyorsak uysal koyun değiliz. Gerçekler karşısında susmayız" diye konuştu.
CENK YA DA SALİH YA YARALANSAYDI!
Olay esnasında sahaya giren taraftar Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı ya da elinde onları yaralayacak bir şey olsaydı. O oyuncular ya da herhangi birimiz yaralansaydı ya da o tekme yüzünden sakatlansalardı bana yine bir maç ceza mı vereceklerdi. Cezanın ne kadar yanlış olduğunu bence tartışmaya gerek yok. Bu tür durumlarda, bu şekilde cezalandırıldığı zaman maalesef bu Türk futbolunun imajına zarar veriyor" dedi.
KENDİMİ SAVUNAMADIM
Karara itirazımız değerlendirilirken, biz şöyle bir talepte bulunduk. Benim bunları Tahkim Kurulu'nda olayı anlatmam, kendimi savunmam konusunda bir talepte bulunduk. Ancak nedense Tahkim Kurulu bunu kabul etmedi. Ben orada bu kadar hassas bir durumu kendim anlatmak istedim. Maalesef Tahkim böyle bir şeye de izin vermedi, bu konuda üzgünüm.