Son Kartal Redmond!

Nathan Redmond, bu sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra tesisleri ve stadı gezecek, ardından da kendisini 1 seneliğine Beşiktaşlı yapacak olan resmi sözleşmeyi imzalayacak. Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık olarak forma giyecek olan 28 yaşındaki İngiliz futbolcu siyah-beyazlılardan 1.5 milyon euro ücret alacak. İngiliz oyuncu 2016'da Norwich City'den 13,5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu.
Redmond, 2009/10 sezonunun Birmingham'ın son iç saha maçında yedek oturdu. Eğer o gün sahaya çıksaydı, Fulham'dan Briggs'in 2007'de kırdığı rekordan dokuz gün daha küçük olması sebebiyle, kulübün en geç A takım oyuncusu ve Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu olacaktı.
Redmond, İngiltere U16, İngiltere U17, İngiltere U18 ve İngiltere U19, İngiltere U20 ve İngiltere U21 milli takımlarında toplam 77 maçta forma giydi. A milli takımda ise sadece 1 kez forma giyebildi. Nathan, U16'da oynarken İngiltere milli takımı, UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda turnuvanın takımı seçildi.