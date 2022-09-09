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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklamalar! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç açıklamalarda bulundu. Sanuç açıklamasında, "Adım Beşiktaş'la ilk anıldığında çok heyecanlanmış ve mutlu olmuştum." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 19:35
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklamalar! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"

Siyah-beyazlıların yeni transferi Sanuç, Kara Kartal'da başarılı olacağına inandığını söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklamalar! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"

Transferinden duyduğu mutluluğu anlatan Tayyip Talha Sanuç, "Adım Beşiktaş'la ilk anıldığında çok heyecanlanmış ve mutlu olmuştum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklamalar! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"

Bu süreç mutlu sonla tamamlandığı için iki kulübe de teşekkür ediyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklamalar! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"

Beşiktaş'a oynamaya ve şampiyonluklar yaşamaya geldim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklamalar! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"

Kaliteli bir kadroya dahil olduğumu biliyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklamalar! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"

Beşiktaş taraftarı önünde oynamanın verdiği sorumluluğun farkındayım. Beklentileri karşılayabileceğime inanıyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklamalar! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"

Kendime güveniyorum. Umarım Beşiktaş taraftarını mutlu edebilirim." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklamalar! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"

Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarına vurgu yapan 22 yaşındaki futbolcu, "Sahaya hırsımızı yansıttığımız zaman, rahat bir şekilde ligi şampiyon tamamlayabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklamalar! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"

Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklamalar! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"

Tayyip Talha Sanuç, "17 yaşında Beşiktaş deplasmanına gelmiştim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklamalar! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"

O gün, Türkiye'nin en büyük taraftar topluluğuna Beşiktaş'ın sahip olduğunu anlamıştım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklamalar! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"

Bu taraftarın önünde oynayabilmek çok özel bir duygu. Bu duyguyu tadacağım için çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

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