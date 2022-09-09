BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklamalar! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı yoğun bir şekilde sonuçlandı.
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı yoğun bir şekilde sonuçlandı.
Siyah-beyazlılar, kadrosunu Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Romain Saiss, Cenk Tosun, Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl ve son olarak da Tayyip Talha Sanuç gibi isimlerle güçlendirdi.
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç açıklamalarda bulundu.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Sanuç, Kara Kartal'da başarılı olacağına inandığını söyledi.
Transferinden duyduğu mutluluğu anlatan Tayyip Talha Sanuç, "Adım Beşiktaş'la ilk anıldığında çok heyecanlanmış ve mutlu olmuştum.
Bu süreç mutlu sonla tamamlandığı için iki kulübe de teşekkür ediyorum.
Beşiktaş'a oynamaya ve şampiyonluklar yaşamaya geldim.
Kaliteli bir kadroya dahil olduğumu biliyorum.
Beşiktaş taraftarı önünde oynamanın verdiği sorumluluğun farkındayım. Beklentileri karşılayabileceğime inanıyorum.
Kendime güveniyorum. Umarım Beşiktaş taraftarını mutlu edebilirim." ifadelerini kullandı.
Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarına vurgu yapan 22 yaşındaki futbolcu, "Sahaya hırsımızı yansıttığımız zaman, rahat bir şekilde ligi şampiyon tamamlayabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.
Tayyip Talha Sanuç, "17 yaşında Beşiktaş deplasmanına gelmiştim.
O gün, Türkiye'nin en büyük taraftar topluluğuna Beşiktaş'ın sahip olduğunu anlamıştım.
Bu taraftarın önünde oynayabilmek çok özel bir duygu. Bu duyguyu tadacağım için çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.