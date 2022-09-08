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SON DAKİKA - Beşiktaş yeni transferi Tayfur BingölTFF'ye bildirdi!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı. Akdeniz ekibiyle yapılan kiralık görüşmelerde anlaşma sağlandı. 29 yaşındaki futbolcunun geçici transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildi. Kara-Kartal'ın kiralık transfer için Alanyaspor'a 5 milyon TL ödeyeceği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 16:26 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 16:41
SON DAKİKA - Beşiktaş yeni transferi Tayfur Bingöl'ü TFF'ye bildirdi!

Transferin son gününde hızlanan Beşiktaş'tan çifte hamle geldi. Son olarak İngiliz oyuncu Nathan Redmond'ı kadrosuna kattığını açıklayan siyah-beyazlılar, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ün kiralık transferinde mutlu sona ulaştı.

Kara-Kartal, 29 yaşındaki futbolcunun geçici transferi için 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek.

Öte yandan Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon euro satın alma maddesi koydurduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda yeniden bir durum değerlendirmesi yapacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KADRODA!
Lisansı çıkarılan Tayfur Bingöl'ün 6. haftada oynanacak Başakşehir maçında kadroda olması bekleniyor.

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