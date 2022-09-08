SON DAKİKA - Beşiktaş yeni transferi Tayfur Bingöl'ü TFF'ye bildirdi!

Transferin son gününde hızlanan Beşiktaş'tan çifte hamle geldi. Son olarak İngiliz oyuncu Nathan Redmond'ı kadrosuna kattığını açıklayan siyah-beyazlılar, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ün kiralık transferinde mutlu sona ulaştı.



Kara-Kartal, 29 yaşındaki futbolcunun geçici transferi için 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek.

Öte yandan Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon euro satın alma maddesi koydurduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda yeniden bir durum değerlendirmesi yapacak.



BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KADRODA!

Lisansı çıkarılan Tayfur Bingöl'ün 6. haftada oynanacak Başakşehir maçında kadroda olması bekleniyor.