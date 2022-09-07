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Ankaragücü özür diledi!

Ankaragücü  Başkanı Faruk Koca, son maçta yaşananlardan ötürü Beşiktaş'tan özür diledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Ankaragücü özür diledi!
Başkan Koca, "Hem maçtan önce, hem maçtan sonra yaşananlardan ötürü özür diledik Beşiktaş'tan. Özür dilemek erdemdir. Bu tüp tavırları kendimiz sergileriz, birilerinin egosundan ötürü yapmayız. Ahmet Başkanımla beraber Beşiktaş taraftar gruplarını ziyaret edeceğiz. Başkanım da Ankara'ya geldiğinde ziyaret edecektir" açıklamasını yaptı. Beşiktaş Başkanı Çebi de, "A.Gücü Kulübü'nü temsil eden en üst makam Sayın Başkan ve yönetimidir. Gösterdikleri nezakete, naifliğe, özürlerine teşekkür ediyorum. Bizim için fazlasıyla yeterlidir. Başkanım sağolun, çok naziksiniz" yanıtını verdi.
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