Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetiminde haftaya lider giren ve namağlup yoluna devam eden Beşiktaş, Başkent deplasmanında Ankaragücü'ne konuk oldu.

Zorlu mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla siyah beyazlılar oldu.

Kartal'a galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Jackson Muleka, 35. dakikada Dele Alli ve 74. dakikada penaltıdan N'Koudou kaydetti.

Ankaragücü'nin golleri ise, 26 ve 47'de Giorgi Beridze'den geldi.

Ankaragücü'nde 90+4'te Marlon ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.