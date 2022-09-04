Haberler Beşiktaş Ankaragücü 2 - 3 Beşiktaş(MAÇ SONUCU - ÖZET) Süper Lig

Ankaragücü 2 - 3 Beşiktaş(MAÇ SONUCU - ÖZET) Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederek liderliğin sahibi oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 23:47 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 00:02
Ankaragücü 2 - 3 Beşiktaş(MAÇ SONUCU - ÖZET) Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetiminde haftaya lider giren ve namağlup yoluna devam eden Beşiktaş, Başkent deplasmanında Ankaragücü'ne konuk oldu.

Zorlu mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla siyah beyazlılar oldu.

Kartal'a galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Jackson Muleka, 35. dakikada Dele Alli ve 74. dakikada penaltıdan N'Koudou kaydetti.

Ankaragücü'nin golleri ise, 26 ve 47'de Giorgi Beridze'den geldi.

Ankaragücü'nde 90+4'te Marlon ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DİĞER
İkinci kez anne olmuştu! Oyuncu Seda Bakan'dan bebeğiyle ilk kareler!
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Joao Pedro'nun transferinde ilginç detay
Buruk onay verdi! Cimbom'dan stoper harekatı
Gürcistan'da Furkan Korkmaz'a saldırı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sahaya taraftar girdi ortalık karıştı! Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme
Toroğlu: Eski heyecanı yok
TOKİ ENGELLİ BAŞVURU 2022 | TOKİ engelli başvuru ücreti, kontenjanı ne kadar, kimler başvurabilir? - TOKİ engelli başvuru şartları
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TUS sonuçları ne zaman belli olacak? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF
DOLAR NE KADAR OLDU? 4 Eylül 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal Ankara'da liderliğe uçtu! Kartal Ankara'da liderliğe uçtu! 23:47
TBF'den FIBA'ya maç tekrarı itirazı! TBF'den FIBA'ya maç tekrarı itirazı! 23:33
Başkent'te penaltı kararı! İşte VAR'dan gelen görüntü Başkent'te penaltı kararı! İşte VAR'dan gelen görüntü 23:25
Gürcistan'da Furkan Korkmaz'a saldırı! Gürcistan'da Furkan Korkmaz'a saldırı! 23:07
Cevdet Göç: Taraftarımızdan özür diliyoruz Cevdet Göç: Taraftarımızdan özür diliyoruz 23:05
Slovacko ile Slavia Prag yenişemedi! Slovacko ile Slavia Prag yenişemedi! 23:02
Daha Eski
Toroğlu: Eski heyecanı yok Toroğlu: Eski heyecanı yok 22:58
G.Saray Gaziantep FK maçına hazır G.Saray Gaziantep FK maçına hazır 22:34
12 Dev Adam sonunu getiremedi! 12 Dev Adam sonunu getiremedi! 22:27
Bandırmaspor deplasmanda galip! Bandırmaspor deplasmanda galip! 22:11
Weghorst'un golü ofsayta takıldı! Weghorst'un golü ofsayta takıldı! 22:08
Adanaspor ile Altay puanları paylaştı Adanaspor ile Altay puanları paylaştı 22:06