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MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael konuştu! "Kabul edilebilir değil"

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden Beşiktaş zorlu virajı kayıpsız döndü. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 00:35 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 00:41
MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael konuştu! "Kabul edilebilir değil"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, MKE Ankaragücü'nün 3-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Valerien Ismael: Josef neden kırmızı kart gördü anlamadım, kendi oyuncumuzu korumaya çalışıyordu

Duyguların yoğun olduğu anlar yaşandı. Duygusal olmak başka bir şey ama taraftarın futbolcuya saldırması kabul edilebilir bir şey değil. Josef'in gördüğü kırmızı kartı da bu anlamda kabul edilemez görüyorum.

Bazı anlarda daha akıllı oynamamız gerekiyor. Duygu yoğunluğunun yüksek olduğu bir maç oynadık. Sorun değil, ikinci maçı evimizde oynayacağız ve taraftarımız orada da bizimle birlikte olacak.

Taraftarın sahayı girmesini de ben eleştiriyorum. Saygı çerçevesinde olan bir konu değil. Diğer konuyu kendi içimizde konuşur hallederiz, ki yaptık da. Esas konudan uzaklaşmamak lazım. Sahaya bir taraftarın girip, oyunculara saldırması kabul edilebilir değil.

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