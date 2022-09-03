Haberler Beşiktaş Kaan Ayhan kapışması

Kaan Ayhan kapışması

Yerli stoper arayışlarına devam eden siyah-beyazlılarda Kaan Ayhan ismi listenin ilk sırasında yer alırken, ezeli rakibi Galatasaray’ın da devreye girdiği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Kaan Ayhan kapışması

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ve liderliğe yükselen siyah- beyazlılarda transfer çalışmaları aynı hızda devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta ana gündem maddesi Kaan Ayhan. Yerli stoper arayışlarına devam eden siyah-beyazlılar, milli oyuncu için girişimlerini yeniden hızlandırırken, Beşiktaş'ın ezeli rakibi G.Saray'ın da Kaan Ayhan için resmen devreye girdiği belirtildi. Siyahbeyazlılar Sassuolo'ya 3.5 milyon euro önerirken, G.Saray'ın ise İtalyan ekibinin kapısını 4 milyon euro'luk bir teklifle çaldığı ifade edildi.


BONUSLARLA RAKAM ARTIRILDI
Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından Beşiktaş yönetiminin karşı bir atakta bulunarak 27 yaşındaki oyuncu için Çizme temsilcisine 3.5 milyon euro + bonuslarla birlikte toplam 4.5 milyon euro'luk yeni bir öneri sunduğu öğrenildi. Teknik direktör Valerien İsmael'in de yönetime "Onu takımımda görmeyi çok isterim" dediği Kaan Ayhan için İtalyan ekibinin vereceği yanıt beklenmeye başlandı. Bu arada daha önce 2 milyon euro isteyen Kaan Ayhan'ın da bu rakamda indirime gittiği belirtildi.


Kaan Ayhan, İtalyan ekibi Sassuolo forması ile 47 resmi maça çıktı. Milli oyuncu bu periyotta rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

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