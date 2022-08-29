Wout Weghorst: Harika bir maçtı!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada fileleri sarsan Weghorst maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı golcünün o sözleri;

"Harika bir maçtı. Beşiktaş'ta bu sezon takım olarak en iyi ilk yarıyı oynadık. Kaliteli oyun, iyi oyun. "60. dakikadan sonra biraz düştük. Bunu geliştirmeliyiz. Bunun için çalışacağız."

"Mutluyum. Beşiktaş'a yardımcı oluyorum. Sadece gollerle ve asistlerle değil, sahadaki performansımla Beşiktaş'a her zaman destek olmak istiyorum."

"Geriye gelip top alarak, defansa yardımcı olarak takımımın iyi bir parçası olmak istiyorum. Takımıma her an yardımcı olmak istiyorum."