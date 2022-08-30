 SON DAKİKA
Web Tv Video Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst Sivasspor maçı sonrası konuştu! "60'tan sonra düştük"
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst Sivasspor maçı sonrası konuştu!

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst Sivasspor maçı sonrası konuştu! "60'tan sonra düştük"

30.08.2022 | 00:37

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u 3-1 ile geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele sonrası siyah beyazlıların yıldız santrforu Wout Weghorst, açıklamalarda bulundu. Weghorst, "Harika bir maçtı. Beşiktaş'ta bu sezon takım olarak en iyi ilk yarıyı oynadık. Kaliteli oyun, iyi oyun. 60. dakikadan sonra biraz düştük. Bunu geliştirmeliyiz. Bunun için çalışacağız." İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

VİDEO DEVAM EDİYOR
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor