Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

Sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş 4 maçta 10 puan topladı.
Sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş 4 maçta 10 puan topladı.
Siyah-beyazlı ekip averajla ligin liderlik koltuğunda bulunuyor.
Ligin 5. haftasında Ankaragücü deplasmanına gidecek olan Kara Kartal, mutlak 3 puanı hedefliyor.
Beşiktaş, sağ stoper transferi için yoğun mesai harcıyor.
Ancak şu ana kadar yapılan girişimlerden sonuç çıkmadı.
Siyah-beyazlılar, Kaan'a karşılık Sassuolo'ya 3 milyon Euro önerdi.
İtalyan kulübü ise 6 milyon ısrarından geri adım atarak 5 milyon Euro istedi.
Çizme'de 1.5 milyon Euro kazanan oyuncunun talebi ise bu rakamın üzerinde oldu.
KORAY 1.1 MİLYON EURO'YA KADAR DÜŞTÜ
Hellas Verona'nın 2.5 milyon Euro'luk bonservis isteği Beşiktaş cephesinden kabul görmedi.
Kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açan Koray önce 1.2 sonra da 1.1 milyon Euro'ya kadar düştü.
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaşlı idareciler ise, "Bizim çizdiğimiz ekonomik bir çerçeve var. Bunun dışına çıkmamakta kararlıyız. Bu şartlar altında hem bonservis bedeli hem de yıllık ücret noktasında Kaan ve Koray'ın transferi imkânsız. Beşiktaş formasını istiyorlarsa taleplerini azaltmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Koray Günter daha önce Süper Lig'de Galatasaray forması giydi.
Türk asıllı Alman stoperin bonservis bedeli 5 milyon euro olarak biliniyor.
Kaan Ayhan'ın da bonservis bedeli 5 milyon euro seviyelerinde.