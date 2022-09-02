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Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

Son dakika spor haberi: Savunmaya yerli takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Kaan Ayhan ve Koray Günter'i gündemine almıştı. Hem bonservisleri hem de talep ettikleri ücretler siyah-beyazlıların bütçe planlamasına uymayan iki oyuncuya, siyah-beyazlı idarecilerin tavrı net oldu. Beşiktaşlı kurmaylar, "Beşiktaş'a gelmek istiyorlarsa taleplerini azaltmaları gerekiyor" mesajını verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 06:50
Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

Sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş 4 maçta 10 puan topladı.

Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

Siyah-beyazlı ekip averajla ligin liderlik koltuğunda bulunuyor.

Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

Ligin 5. haftasında Ankaragücü deplasmanına gidecek olan Kara Kartal, mutlak 3 puanı hedefliyor.

Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

Beşiktaş, sağ stoper transferi için yoğun mesai harcıyor.

Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

Ancak şu ana kadar yapılan girişimlerden sonuç çıkmadı.

Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

Siyah-beyazlılar, Kaan'a karşılık Sassuolo'ya 3 milyon Euro önerdi.

Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

İtalyan kulübü ise 6 milyon ısrarından geri adım atarak 5 milyon Euro istedi.

Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

Çizme'de 1.5 milyon Euro kazanan oyuncunun talebi ise bu rakamın üzerinde oldu.

Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

Kartal, Koray Günter'de de benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.

Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

KORAY 1.1 MİLYON EURO'YA KADAR DÜŞTÜ
Hellas Verona'nın 2.5 milyon Euro'luk bonservis isteği Beşiktaş cephesinden kabul görmedi.

Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

Kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açan Koray önce 1.2 sonra da 1.1 milyon Euro'ya kadar düştü.

Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaşlı idareciler ise, "Bizim çizdiğimiz ekonomik bir çerçeve var. Bunun dışına çıkmamakta kararlıyız. Bu şartlar altında hem bonservis bedeli hem de yıllık ücret noktasında Kaan ve Koray'ın transferi imkânsız. Beşiktaş formasını istiyorlarsa taleplerini azaltmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.

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