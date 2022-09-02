Beşiktaş'tan transferde net mesaj! Kaan Ayhan ve Koray Günter...

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaşlı idareciler ise, "Bizim çizdiğimiz ekonomik bir çerçeve var. Bunun dışına çıkmamakta kararlıyız. Bu şartlar altında hem bonservis bedeli hem de yıllık ücret noktasında Kaan ve Koray'ın transferi imkânsız. Beşiktaş formasını istiyorlarsa taleplerini azaltmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.