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SON DAKİKA - Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman Schalke'ye transfer oldu!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman'ın yeni takımı belli oldu. Deneyimli oyuncu, Almanya Ligi ekiplerinden Schalke'ye transfer oldu. Alman ekibinden yapılan resmi açıklamada; Kenan Karaman ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar geçerli olan bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 19:40 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 19:52
SON DAKİKA - Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman Schalke'ye transfer oldu!

Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman'ın yeni takımı belli oldu. Deneyimli oyuncu, Almanya Ligi ekiplerinden Schalke'ye transfer oldu.

Alman ekibinden yapılan resmi açıklamada; Kenan Karaman ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar geçerli olan bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

2021 yılında Beşiktaş'a Fortuna Düsseldorf'tan transfer olan Kenan Karaman, siyah-beyazlılarda 35 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

A Milli Takım'da 31 müsabakada görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 6 gollük katkı verdi.

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