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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan veda paylaşımı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı kulübe veda etti. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 23:18
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan veda paylaşımı

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, siyah-beyazlılarla veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Büyük Beşiktaş Camiası,

Çok uzun bir yolculuğun sonuna geldik. 2012 yılında küçük bir çocuk olarak Fulya'da girdiğim Beşiktaş ailemden on yılın sonunda tüm yaş kategorilerinde bu formayı terletmiş olmanın gururunu yaşıyorum.

Beşiktaş'ın geleneği ve geleceği olan özkaynaktan çıkıp Avrupa'ya transfer olmak ve ülkemizi temsil etmek her çocuk gibi benim de hayalimdi. Ben de bu hayalim doğrultusunda Beşiktaş'a karşı tüm vazifelerimi yerine getiriyor ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek üzere aranızdan ayrılıyorum.

Beşiktaş'ın bir ferdi olduğum günden bu yana yanımda olan büyük Beşiktaş taraftarına, kulübümüzün değerli personeline, altyapıdan A takıma kadar tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, yönetim kurulumuza ve başkanımıza çok teşekkür ederim.

Yolunuz açık olsun, hakkınızı helal edin...

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