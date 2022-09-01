Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

Siyah beyazlıların uzun süredir görüşme sağladığı ancak Young Boys'un bonservis konusunda 4 milyon euro'da ısrar etmesi sonrası rafa kalkan Fassnacht'ta sıcak gelişme yaşandı.
Siyah beyazlıların uzun süredir görüşme sağladığı ancak Young Boys'un bonservis konusunda 4 milyon euro'da ısrar etmesi sonrası rafa kalkan Fassnacht'ta sıcak gelişme yaşandı.
20min'in haberine göre; Young Boys 28 yaşındaki kanat oyuncusu Fassnacht'ın lisansını iptal etmek için başvuruda bulundu.
Yaşanan bu gelişme sonrasında tecrübeli futbolcunun takım ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.