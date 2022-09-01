Haberler Beşiktaş Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Christian Fassnacht transferi için müjdeli haber geldi. 28 yaşındaki yıldız için daha önce siyah-beyazlılara olumsuz yanıt veren Young Boys’un oyuncunun lisansını iptal edeceği iddiaları üzerine görüşmeler yeniden hız kazandı. Transferde eli güçlenen Kara-Kartal'ın istediği şartlarda bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

Siyah beyazlıların uzun süredir görüşme sağladığı ancak Young Boys'un bonservis konusunda 4 milyon euro'da ısrar etmesi sonrası rafa kalkan Fassnacht'ta sıcak gelişme yaşandı.

Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

20min'in haberine göre; Young Boys 28 yaşındaki kanat oyuncusu Fassnacht'ın lisansını iptal etmek için başvuruda bulundu.

Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

Yaşanan bu gelişme sonrasında tecrübeli futbolcunun takım ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

İsviçreli futbolcunun adı Beşiktaş'la anılıyordu. İstanbul'a gelip siyah beyazlı kulübün yöneticileriyle görüşen ve şehri gezen Fassnacht anlaşmaya sıcak bakıyor.

Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

BÜTÜN KOZLAR ARTIK BEŞİKTAŞ'IN ELİNDE
Kulüpler arasında yapılan görüşmeler neticesinde Young Boys'un oyuncu için 4 milyon euro istemesi, Beşiktaş'ın da maksimum 2.5 milyon euroya kadar çıkması sonrasında anlaşma sağlanamamıştı.

Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

Bu gelişme sonrasında siyah beyazlı kulübün elinin daha rahat olduğu ve Fassnacht transferini Beşiktaş'ın istediği şartlarda bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

Ağustos ayının başında Young Boys, oyuncunun diz sakatlığı yaşadığını ve 1 ay sahalardan uzak kalacağını ifade etmişti.

Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

Christian Fassnacht, Young Boys formasıyla bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol 1 asiste imza atmıştı.

Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR
Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in çok istediği futbolcuya dizindeki sakatlık sebebiyle kapsamlı bir test yapmayı planlıyor.

Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

Hem sol hem de sağ kanatta oynayabilen İsviçreli oyuncu 2017 yılında Young Boys'a transfer oldu.

Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

Son 5 sezondur Young Boys formasını terleten Christian Fassnacht, kariyerinde çıktığı 401 maçta 120 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.

Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

Fassnacht'ın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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