Fassnacht transferinde flaş gelişme! Kozlar Beşiktaş'ın eline geçti

BÜTÜN KOZLAR ARTIK BEŞİKTAŞ'IN ELİNDE

Kulüpler arasında yapılan görüşmeler neticesinde Young Boys'un oyuncu için 4 milyon euro istemesi, Beşiktaş'ın da maksimum 2.5 milyon euroya kadar çıkması sonrasında anlaşma sağlanamamıştı.



