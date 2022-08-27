Kartallar durmuyor

Pazartesi günü Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını aralıksız sürdürdü. Isınma hareketlerinin ardından başlayan çalışmada, 3 gruba ayrılan futbolcular çeşitli saha oyunları gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar daha sora Sivasspor maçının taktiği üzerinde çalıştı.
Pazartesigünü Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını aralıksız sürdürdü. Isınma hareketlerinin ardından başlayan çalışmada, 3 gruba ayrılan futbolcular çeşitli saha oyunları gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar daha sora Sivasspor maçının taktiği üzerinde çalıştı. Beşiktaş, pazartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.