Hodri meydan

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin gelişi, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da geniş yankı uyandırmıştı. Gece yarısı İstanbul'a inen ve binlerce siyah-beyazlı taraftarın havalimanında karşıladığı İngiliz oyuncu, bu sevginin ve ilginin karşılığını saha içinde vereceğini ifade etti. 26 yaşındaki 10 numara, "Taraftarlarımıza, sadece bana şu ana kadar gösterdikleri destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Onlara bu desteğin karşılığını antrenmanlarda çok çalışıp sahada her dakika savaşarak vereceğim. Umarım onları mutlu edebilirim ve birlikte başarılara ulaşabiliriz" dedi.

HARİKA DUYGULAR İÇİNDEYİM

Transferinden önce hem İngiltere'de hem de Türkiye'de futbol oynamış isimlerle görüştüğünü belirten Dele Alli şöyle devam etti: "Bu zamana kadar kiminle konuşsam hep olumlu izlenimler aldım. Dediğim gibi, burada olmaktan mutluyum. Taraftarların ben gelir gelmez göstermiş oldukları enerji de oldukça etkileyiciydi. İlk kez İngiltere dışında futbol oynayacağım. Dürüst olmak gerekirse geldiğim andan itibaren harika duygular hissediyorum. Buradaki tutkuyu gezip gördüğüm her yerde hissedebiliyorum. Muhteşem bir şey. Benim için yeni bir meydan okuma olacak, bunun için sabırsızlanıyorum."

FIFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ALKIŞ!

Beşiktaş'ın Dele Alli transferini açıkladığı sosyal medya videosu ve videonun sonunda verilen mesaj, dünya basınının yanı sıra FIFA'dan da büyük alkış aldı. FIFA'nın resmi twitter hesabında yer verilen transfer videosunun sonunda yer alan "SMA hastalığı genetik tarama yoluyla test edilmektedir. Sadece kan vererek taşıyıcı olup olmadığınızı öğrenebilir, SMA hastalığıyla mücadelede birinci adımı atabilirsiniz" yazısı takdirle karşılandı. FIFA'nın paylaşımında, "Kulübün bu platformu sosyal bir amaçla desteklediğini görmek harika" sözleri kullanıldı.

LAMPARD: BÜTÜN SEZON İZLEYECEĞİZ

Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Beşiktaş'a kiralık olarak yolladıkları Dele Alli hakkında açıklamalarda bulundu. İngiliz futbolcunun Türkiye'ye transferini 'doğru bir hamle' olarak yorumlayan Lampard, "Dele burada farklı nedenlerle başarılı olamadı ve umarım orada daha çok oynayabilir, takıma yardımcı olabilir. Onu bütün sezon izleyeceğiz" diye konuştu.

SAHAYA İNDİ

Kartal'ın yeni 10 numarası Dele Alli, dün takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Valerine İsmael'in idman öncesinde tüm takamı alkışlatarak 'hoşgeldin' dedirttiği İngiliz oyuncunun, ilk gününde hiç yabancılık çekmediği gözlendi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Alli'nin, kısa sürede arkadaşlarıyla kaynaşması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.