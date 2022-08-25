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Beşiktaş'a kötü haber! Isak Hien transferini duyurdular

Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Beşiktaş, stoper takviyesi için kolları sıvamıştı. Ancak Kartal kötü haber geldi. Listenin ilk sırasındaki Isak Hien, Verona'ya transfer oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:47 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:47
Beşiktaş'a kötü haber! Isak Hien transferini duyurdular

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a, İsveç'ten kötü haber geldi.

Beşiktaş'a kötü haber! Isak Hien transferini duyurdular

Siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunan İsveçli stoper Isak Hien'in kulübü Djurgarden, 23 yaşındaki oyuncunun İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncunun perşembe günü İtalya'ya gidip sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

Beşiktaş'a kötü haber! Isak Hien transferini duyurdular

Beşiktaş'ın yanı sıra Torino ve Udinese'nin de ilgilendiği Hien için Verona'nın, Djurgarden'a 4.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği ve oyunu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

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