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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ayrılık! Welinton ya da Montero'dan biri yolcu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Ligde son olarak sahasında Fatih Karagümrük'ü farklı yenen Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah-beyazlılarda gündemde yer alan Isak Hien'in kadroya dahil edilmesi durumunda Montero veya Welinton'dan biriyle yolların ayrılması bekleniyor. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 07:47
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ayrılık! Welinton ya da Montero'dan biri yolcu

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü farklı yenen Beşiktaş'ta moraller yerinde...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ayrılık! Welinton ya da Montero'dan biri yolcu

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ayrılık! Welinton ya da Montero'dan biri yolcu

Kara Kartal'da gündemdeki isim İsveçli stoper Isak Hien...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ayrılık! Welinton ya da Montero'dan biri yolcu

Beşiktaş'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilen genç stoperin transferi resmileşirse siyah-beyazlılarda ayrılık yaşanabilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ayrılık! Welinton ya da Montero'dan biri yolcu

Milliyet'te yer alan habere göre Kartal, Isak Hien transferinden sonra Welinton Souza veya Francisco Montero ile yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ayrılık! Welinton ya da Montero'dan biri yolcu

Transferde mali disiplin içinde hareket etmek isteyen siyah-beyazlılar, Welinton'u bonservisiyle birikte Montero'yu ise kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ayrılık! Welinton ya da Montero'dan biri yolcu

Welinton'un El İttifak'a gitmeye sıcak baktığı, Montero'nun da tekliflere göre hareket edeceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ayrılık! Welinton ya da Montero'dan biri yolcu

23 yaşındaki Montero'nun bonservisi 2021'de Atletico Madrid'den alınmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ayrılık! Welinton ya da Montero'dan biri yolcu

Beşiktaş formasıyla toplamda 43 maça çıkan İspanyol futbolcu 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ayrılık! Welinton ya da Montero'dan biri yolcu

Montero'nun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ayrılık! Welinton ya da Montero'dan biri yolcu

Genç stoperin güncel piyasa değeri ise 2.7 milyon euro...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ayrılık! Welinton ya da Montero'dan biri yolcu

Brezilyalı Welinton ise Kartal'a 2020 yazında Alanyaspor'dan transfer olmuştu.

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