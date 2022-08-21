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Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Beşiktaş Karagümrük maçı canlı | BJK maçı canlı izle

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son karşılaşmasında şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. İki takımın da mutlak hedefi 3 puan. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın 4 puanı bulunurken Karagümrük puansız durumda. Beşiktaş Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 21:42 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 21:47
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Beşiktaş Karagümrük maçı canlı | BJK maçı canlı izle

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor.

Günün son karşılaşmasında şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. İki takımın da mutlak hedefi 3 puan.

Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın 4 puanı bulunurken Karagümrük puansız durumda.

Beşiktaş Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Gedson, Salih, Muleka, Weghorst, N'Koudou.

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Diagne, Levent Mercan.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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