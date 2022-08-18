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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş'a hakem yanıtı!

Son dakika spor haberleri... MHK Eğitim Semineri'nde açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor maçı sonrası hakem Yasin Kol ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 14:35
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş'a hakem yanıtı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor maçı sonrası hakem Yasin Kol ile ilgili yaptığı sert açıklamaya yanıt verdi.

"KESİNLİKLE KARŞILIK BULMAZ"

Başkan Büyükekşi konuya ilişkin, "Tüm maçlara yapılan hakem atamaları, MHK'da veya TFF'deki kişilerin kararıyla yapılmıyor. Tüm atamalar, algoritma tarafından yapılıyor. 'Şu hakemi istemiyoruz, bu hakemi istiyoruz' diye yapılan çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulmaz. Süper lig hakem havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Hakemlerimizle ilgili tüm eleştirilerde nezaket ve sabır bekliyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇ SONRASI ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI:

Sahada iyi bir futbol vardı. Eksiklerimiz vardır, kendi içimizde bunu konuşacağız.

Maalesef hakemler kaldıkları yerden devam ediyorlar ama Beşiktaş kaldığı yerden devam etmiyor. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, operasyon hakemlerinin silinmesini istemişti. Bugün yine bir operasyon hakemi sahadaydı. Yasin Kol için kimse "İyi hakemdir" diyemez.

Beşiktaş'a uzanan her kol mutlaka kırılacaktır. Asla susmayacağız. Biz hakemden destek istemiyoruz. Hakem adalet içinde maç yönetsin istiyoruz. Geçen yıl başlayan operasyonlar aynen devam ediyor.

Sabri Çelik ile ilgili resim kafamızda doğru durmuyor. Çelik, MHK'nın başına geldiğinde bunu dillendirmiştik. İnanılmaz şeyler gördük maçta. Hakemi izlerken vicdanen rahatsız oldum. Bu haksızlıklar rakibimize de yapılsa konuşurduk. Haksızlık kime yapılırsa müdahale ederiz.

Maçın başında düğmeyi yanlış iliklerseniz, yanlışlar devam eder. Maçın gözlemcisi Erol Ersoy, Nkoudou'nun pozisyonunu yanındakiyle penaltı olarak değerlendirdi. Devre arasında kendisine sordum, "Biz her şeyi yazıyoruz" dedi. Başkanımız "Bu hakemler düzeltilsin" dedi ama maalesef düzeltilmedi.

MHK, Beşiktaş'a operasyon niyetinde değilse Yasin Kol'a artık maç vermemeli. İnşallah bizi yanıltırlar. Yanıldığımızı görmek için Yasin Kol'un bir daha maç yönetmemesi lazım.

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