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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş büyük bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Dele Alli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

Beşiktaş çok önemli bir transfer hamlesi yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

Kartal, Everton formasını giyen Dele Alli'yi bitirme noktasına getirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

İngiliz yıldız ve Everton'la sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar hafta sonuna kadar transferi resmiyete dökmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli isimlerden biri olmasını rağmen kariyeri sürekli geriye giden Dele Alli son dönemde hep skandalları ile anıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

KENDİNİ FUTBOLA VERDİ
Takvim'de yer alan habere göre; 26 yaşındaki futbolcu aynı zamanda çocukluk yıllarında yaşadıklarıyla da İngiltere'de hep konuşuldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

Alkolik bir annenin çocuğu olan, küçük yaşta başka bir aileye evlatlık verilen yıldız futbolcu çok sorunlu bir çocukluk döneminden sonra kendisini futbola verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

2015 yılında, henüz 19 yaşındayken 6.5 milyon Euro karşılığında MK Dons'tan Tottenham Hotspur'un yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

Aralık 2018'de İngiltere Milli Takımı'nın yıldızları arasına giren Dele Alli'nin piyasa değeri 100 milyon Euro'ya yükseldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

Ancak ardından Alli'nin özel yaşantısında sıkıntılar baş göstermeye başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

KIZ ARKADAŞIYLA SORUNLAR YAŞADI

2019 yılında cinsel ilişki videoları sosyal medyaya sızdırıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

Pandeminin ilk döneminde kulüp tarafından yasak konulmasına rağmen kız arkadaşıyla sürekli gece kulübüne gittiği tespit edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

Tottenham yönetimi, Alli'ye ağır para cezaları verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

Kız arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlu ilişkiler, İngiliz yıldızın performansını sürekli aşağıya çekti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

Hala 26 yaşında olan İngiliz yıldızın transferinin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Delle Alli'nin hikayesi dikkat çekti

Yıldız oyuncunun piyasa değeri 16 milyon euro olarak biliniyor.

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