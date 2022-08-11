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Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar Nadiem Amiri transferi için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu ancak Bayer Leverkusen'in istediği yüksek bonservis, bu transfere engel oluyordu. Nadiem Amiri, Leverkusen'in Beşiktaş'tan istediği rakam sonrası Alman temsilcisine adeta rest çekti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 12:47
Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçti.

Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Yönetim gündemine kanat transferini almıştı.

Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Bu doğrultuda, Almanya Ligi takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Nadiem Amiri için harekete geçilmişti.

Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Amiri transfer için şartları zorlama kararı alan Beşiktaş, Leverkusen'in yüksek bonservis talebi sonrası transferde geri adım atmıştı.

Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Alman ekibi, siyah beyazlı kulüpten Amiri için 9 milyon Euro bonservis bedeli istemişti.

Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Bu bedel sonrası bekleyişe geçen Kartal'a, yıldız oyuncudan iyi haber geldi.

Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

A Spor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Alman basınından derlediği habere göre, 25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transfer olmak istediğini kulübüne ilettiği kaydedildi.

Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Bu hamle sonrası Leverkusen'in elinin zayıflayabileceği vurgulandı.

Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Amiri'nin, Leverkusen ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Yıldız kanat oyuncusunun güncel piyasa ise 8 milyon Euro.

Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

1.80 boyundaki futbolcu, geçen sezon 32 maça çıktı.

Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Amiri, 32 karşılaşmada 2 gol attı.

Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Ayrıca 4 de asist yaptı.

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