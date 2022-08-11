Nadiem Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Leverkusen...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçti.
Yönetim gündemine kanat transferini almıştı.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçti.
Yönetim gündemine kanat transferini almıştı.
Bu doğrultuda, Almanya Ligi takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Nadiem Amiri için harekete geçilmişti.
Amiri transfer için şartları zorlama kararı alan Beşiktaş, Leverkusen'in yüksek bonservis talebi sonrası transferde geri adım atmıştı.
Alman ekibi, siyah beyazlı kulüpten Amiri için 9 milyon Euro bonservis bedeli istemişti.
Bu bedel sonrası bekleyişe geçen Kartal'a, yıldız oyuncudan iyi haber geldi.
A Spor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Alman basınından derlediği habere göre, 25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transfer olmak istediğini kulübüne ilettiği kaydedildi.
Bu hamle sonrası Leverkusen'in elinin zayıflayabileceği vurgulandı.
Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Amiri'nin, Leverkusen ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Yıldız kanat oyuncusunun güncel piyasa ise 8 milyon Euro.
1.80 boyundaki futbolcu, geçen sezon 32 maça çıktı.
Amiri, 32 karşılaşmada 2 gol attı.
Ayrıca 4 de asist yaptı.
Amiri kariyerinde, Genoa ve Hoffenheim gibi ekiplerde de boy gösterdi.
Alman yıldız, ülke milli takımında 5 müsabakada görev aldı.