Haberler Beşiktaş 64 yıllık macera

64 yıllık macera

Siyah-beyazlılar, ligde 16 kez şampiyonluğa ulaştı. 14 kez ikinci, 13 kez de üçüncülük elde etti. 9 sezonu dördüncü tamamlayan Beşiktaş, 5 kez de beşinci oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
64 yıllık macera

2022-23 sezonu ilk haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, ligde 16. kez şampiyonluk yaşadı. Siyah- beyazlı ekip, lig tarihinde 14 sezonu ikinci sırada bitirirken, 13 defa da üçüncülükte kaldı. 9 sezonu dördüncü tamamlayan Beşiktaş, 5 kez de beşinci oldu. Beşiktaş, geçen sezonla birlikte 4 sezon ise ligi altıncı sırada tamamladı.

ÜST ÜSTE 3 KEZ ZİRVEDE
Beşiktaş, 3 kez üst üste lig şampiyonlukları başarısı yakaladı. Ligde 1965-66 ve 1966-1967 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, tarihinin en önemli başarısını ise 1989-90, 1990- 91 ve 1991-92 sezonlarında peş peşe 3 defa lig kupasını müzesine götürerek elde etti. Beşiktaş, son üst üste şampiyonluğu ise 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında yaşadı.

NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK
Siyah-beyazlı ekip, lig tarihinin tek namağlup şampiyonu unvanını da elinde bulunduruyor. Beşiktaş, İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde 1991-1992 sezonunda şampiyon olurken, rakiplerine hiç yenilmedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonun 30 maçında 23 galibiyet ve 7 beraberlikle 76 puan topladı.

4 KEZ GOL KRALI ÇIKARDI
Beşıktaşlı futbolcular, lig tarihinde 4 kez gol krallığına ulaştı. Siyah-beyazlı ekibin ilk gol kralı, 1963-1964'te 19 kez fileleri havalandıran Güven Önüt oldu. 1989-1990'da Feyyaz Uçar 28 golle ligin zirvesinde yer alırken, İlhan Mansız 2001-2002'de attığı 21 golle aynı başarıyı gösterdi. Beşiktaş'ın son gol kralı ise 2015-2016'da 26 kez fileleri havalandıran Mario Gomez oldu.

İSTİKRAR ABİDESİ MILNE
Beşiktaş'ta 1959'dan itibaren oynanan lig tarihinde en uzun süre İngiliz teknik adam Gordon Milne görevde kaldı. Siyah-beyazlı ekibe 3 şampiyonluk kazandıran Milne, 1987-1993 dönemlerinde takımın başında yer aldı.

REKORTMEN YILDIZ ATIBA
Beşiktaş'ta 10. sezonuna giren Atiba Hutchinson lige damga vuran oyunculardan biri oldu. Kanadalı yıldız Atiba, 2013-14 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta 9 sezonda 265 karşılaşmayla Süper Lig'de en fazla siyahbeyazlı formayı giyen yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

ZİRVE FEYYAZ UÇAR'IN
Siyah-beyazlıların efsane golcüsü Feyyaz Uçar 170 gol atarak Beşiktaş'ın ligdeki en golcü ismi olurken, Mario Gomez de 28 golle siyah-beyazlı ekibin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu rekorunu ele geçirdi.

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