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Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Jordy Caicedo...

Forvet transferi için dört koldan arayışlarını sürdüren Beşiktaş, en sonunda Weghorst'u kadrosuna katmıştı. Siyah beyazlılar, Hollandalı golcüden önce Jordy Caicedo için teklif yapmış ancak bu teklif kabul görmemişti. CSKA Sofia daha sonra bu kararından ötürü pişman oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Jordy Caicedo...

Transfer sezonunun başında Beşiktaş, Bulgaristan ekibi CSKA Sofia'dan Jordy Caicedo için bonuslar dahil ve taksitlerle ödenmek şartıyla 3.5 milyon Euro'ya yakın teklif önerirken, Bulgaristan tarafı bunu reddederek peşin ödeme istemişti.

Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Jordy Caicedo...

Gelişen süreç içerisinde Caicedo ortadan kaybolurken, menajeriyle beraber İstanbul'da olduğunu açıklamıştı.

Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Jordy Caicedo...

Futbolcu için Kartal'ın teklifini reddeden CSKA Sofia, 24 yaşındaki Ekvadorlu santrfor için Tigres'in 2.5 milyon Euro'luk önerisini kabul etmek zorunda kaldı.

Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Jordy Caicedo...

Yaşanan bu gelişme Bulgar ekibinde karışıklığa neden oldu.

Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Jordy Caicedo...

CSKA Sofia, Caicedo konusunda büyük bir pişmanlık yaşadı.

Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Jordy Caicedo...

Takvim'in haberine göre, başta taraftarlar olmak üzere camia, oyuncunun Beşiktaş'a verilmemesinin büyük bir hata olduğunu aktardılar ve "Neden satmadık?" şeklinde tepki gösterdiler.

Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Jordy Caicedo...

JORDY CAICEDO KİMDİR?

Jordy Caicedo, 18 Kasım 1997 tarihinde Ekvador'un Machala kentinde doğdu.

Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Jordy Caicedo...

Futbola ülkesinin takımı Universidad Católica'da başlayan Caicedo, 2019'da Brezilya ekibi Vitoria'ya transfer oldu.

Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Jordy Caicedo...

Burada 2 yıl top koşturan 24 yaşındaki oyuncu, 2021'in Şubat ayında ise CSKA Sofia'ya imza attı.

Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Jordy Caicedo...

1.87'lik forvet, geçtiğimiz sezon 46 maça çıktı.

Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Jordy Caicedo...

Genç isim, bu karşılaşmalarda 22 gol atma başarısı gösterdi.

Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Jordy Caicedo...

Ayrıca 1 asist kaydetti.

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