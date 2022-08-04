Haberler Beşiktaş SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Welinton şoku! 2 hafta yok

SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Welinton şoku! 2 hafta yok

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılara karşılaşma öncesi Welinton'dan kötü haber geldi. Sakatlanan Brezilyalı futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 19:32 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 20:13
SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Welinton şoku! 2 hafta yok

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Kayserispor maçı hazırlıklarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta Welinton şoku yaşanıyor.

Sakatlanan Brezilyalı futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek olan Welinton'un, ikinci haftadaki Alanyaspor müsabakasında da görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın 3 Ağustos günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk ön adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk ön adalesinde (Rectus Femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Welinton Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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