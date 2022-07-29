Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal: Yeniden coşarız

İlk geldiği sezon asist kralı olmasına rağmen geçen sezon aynı verime ulaşamayan Ghezzal, "Bazen siz her şeyi yapıp pası verirsiniz ama şans yanınızda olmaz. Bu da istatistiğinizin düşük kalmasına neden olur" diyerek üstü kapalı Batshuayi'yi eleştirdi.

"Bu zorlu yolda en büyük destekçimiz taraftar. Her maçta onlanı yanımızda görmek istiyoruz" ifadesini kullanan Cezayirli yıldız, kendisine gösterilen sevgi için desiyah- beyazlılara teşekkür etti.

ASİST KRALI OLABİLİRİM

Cenk, Weghorst, Muleka gibi golcülerle bu sezon yine asist krallığına oynayabileceğini söyleyen tecrübeli krampon, "Gol pası vermek de gol atmak kadar keyifli. Bu sezon pasları değerlendirebilecek çok iyi isimler var" ifadelerini kullandı. İstanbul'a ve Beşiktaş'a iyice alıştığını da sözlerine ekleyen Ghezzal "Gerçekten bu kulüp ve bu şehir artık ailem gibi. Beşiktaş'la mutlaka bir şampiyonluk daha yaşamak istiyorum.

'ELEŞTİRİLER GEREKSİZ'

Sistemi nedeniyle sık sık eleştirilen Valerien İsmael, bu kapsamda yöneticilerle geçtiğimiz günlerde kısa bir toplantı yaptı. İsmael'in "Eleştirileri anlayamıyorum. Hazırlık dönemindeyiz ve takım daha resmi bir maça dahi çıkmadı. Sakat oyuncularımız var ve ideal 11'imiz ile oynayamadık" dediği öğrenildi.