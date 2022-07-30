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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Sampdoria maçı sonrası konuştu! "Emirhan İlkhan'ın durumu bizim için de sürpriz oldu"

Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanılan karşılaşmada Beşiktaş Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Valerien Ismael, "Emirhan İlkhan durumu bizde şok etkisi yarattı. Sürpriz oldu. Durum net değil. Biz de Beşiktaş'ız. Oyuncu şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu ve Beşiktaş formasını gururla terletmesi gerekiyor." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 21:39 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 01:42
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Sampdoria maçı sonrası konuştu! "Emirhan İlkhan'ın durumu bizim için de sürpriz oldu"

Yeni sezonun son hazırlık karşılaşmasını kendi evinde yapan siyah beyazlılar İtalyan ekibi Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.

Maç sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu;

"ATMOSFER HARİKAYDI"
Valerien Ismael: "Her zamanki gibi atmosfer harikaydı. Bu sevgi ve tutkuyu yaşamak kıymetli. İyi başladık. Hazırız. Kayserispor maçına da 1 haftalık hazırlanma süremiz var."

"HER ŞEYİ DENİYORUZ"

Sezon başı böyledir. Her şeyi denersiniz. Biz de denedik. İspanya'daki maçlar bende bir endişe yaratmadı. 45'e yakın sıcaklık vardı. Rakibi nasıl baskı altına alırız sorusunu sorduk. Ön tarafa bir adam fazla koymak için arkadan bir adam aldık. Tüm sistemleri uygulayabilecek durumdayız.

"EMİRHAN ŞOK ETKİSİ YARATTI"

Emirhan'ın durumu bir şok etkisi yarattı. Daha yeni sözleşme imzaladı. Daha transfer durumu net değil. Biz de Beşiktaşız. Tüm şartlar konuşturulur. Oyuncu şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu ve Beşiktaş formasını gururla terletmesi gerekiyor.

"TARAFTARIMIZDAN İSTEDİĞİM ŞEYLER VAR"


Çok iyi bir sezon başı geçirdik. Taraftarımızın anlamasını istediğim şeyler var. Kampın ortalarında yorgunluk belirgindi. Henüz yüzde yüz değiliz ama başlangıcı yapacak durumdayız. Rakibi baskı altına alabilecek güce sahiptik. Bugün 5 gol de atabilirdik.

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