Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılmaya niyeti yok

Beşiktaş'ta transfer için adı geçen isimlerden biri Bandırmaspor forması giyen Philippe Keny...
Beşiktaş'ta transfer için adı geçen isimlerden biri Bandırmaspor forması giyen Philippe Keny...
Beşiktaş hem Bandırmaspor hem de oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı.
Ancak transferin bağlı olduğu isim Kevin Nkoudou...
Beşiktaş Fransız yıldız ile yolları ayırıp Keny'i kadroya katmayı planlıyor.
Takvim'in haberine göre; Kevin N'Koudou, Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor.
Yıllık 1.6 milyon Euro kazanan yıldız oyuncu, bu rakamı alabileceği başka bir takım bulamayacağı için siyah beyazlı takımda kalmayı tercih ediyor.
1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini feshetmemesi halinde bu sezon süre bulabileceğini düşünüyor.
Oyuncu ile görüşen Beşiktaş, Keny transferini şimdilik bekletiyor.
Beşiktaş'ın gerek Avusturya gerekse İspanya kampında beklentilerin uzağında kalan Fransız futbolcu ile ilgili olarak teknik direktör Valerien İsmael yönetime ilettiği raporunda gönderilmesine onay verdi.
Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetimi de menajeri ile görüşerek 27 yaşındaki oyuncuya kulüp bulunmasını istedi.
GEORGES-KEVIN N'KOUDOU KİMDİR?
13 Şubat 1995 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine PSG Jugend altyapısında başladı.
Sırasıyla ACBB Jugend, Nantes, Marsilya, Tottenham, Burnley, Monaco formaları giydi.
2019'un yaz transfer döneminde Tottenham'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'a geldi.
Siyah-beyazlı formayla çıktığı 86 karşılaşmada 16 gole imzasını atarken 8 de asist yaptı.
Kamerun asıllı futbolcu, forvet ve sol kanat mevkilerinde forma giyiyor.