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Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılmaya niyeti yok

Son dakika spor haberi: Kadro yapılanma çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou krizi yaşanıyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in gelecek planları arasında yer almayan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmek isteyen siyah-beyazlılar, Bandırmaspor forması giyen Philippe Keny'nin transferini açıklamayı amaçlıyor. Ancak yıllık 1.6 milyon euro kazanan N'Koudou takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılmaya niyeti yok

Beşiktaş Fransız yıldız ile yolları ayırıp Keny'i kadroya katmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılmaya niyeti yok

Takvim'in haberine göre; Kevin N'Koudou, Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılmaya niyeti yok

Yıllık 1.6 milyon Euro kazanan yıldız oyuncu, bu rakamı alabileceği başka bir takım bulamayacağı için siyah beyazlı takımda kalmayı tercih ediyor.

Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılmaya niyeti yok

1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini feshetmemesi halinde bu sezon süre bulabileceğini düşünüyor.

Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılmaya niyeti yok

Oyuncu ile görüşen Beşiktaş, Keny transferini şimdilik bekletiyor.

Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılmaya niyeti yok

Beşiktaş'ın gerek Avusturya gerekse İspanya kampında beklentilerin uzağında kalan Fransız futbolcu ile ilgili olarak teknik direktör Valerien İsmael yönetime ilettiği raporunda gönderilmesine onay verdi.

Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılmaya niyeti yok

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetimi de menajeri ile görüşerek 27 yaşındaki oyuncuya kulüp bulunmasını istedi.

Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılmaya niyeti yok

GEORGES-KEVIN N'KOUDOU KİMDİR?
13 Şubat 1995 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine PSG Jugend altyapısında başladı.

Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılmaya niyeti yok

Sırasıyla ACBB Jugend, Nantes, Marsilya, Tottenham, Burnley, Monaco formaları giydi.

Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılmaya niyeti yok

2019'un yaz transfer döneminde Tottenham'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'a geldi.

Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılmaya niyeti yok

Siyah-beyazlı formayla çıktığı 86 karşılaşmada 16 gole imzasını atarken 8 de asist yaptı.

Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılmaya niyeti yok

Kamerun asıllı futbolcu, forvet ve sol kanat mevkilerinde forma giyiyor.

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