Beşiktaş'ın transferlerini ve yönetimin icraatlarını değerlendiren Asbaşkan Kocadağ, önümüzdeki sezon için taraftarlara umut dolu mesajlar verdi. Kocadağ "İhtiyaç görülen mevkilere çok iyi transferler gerçekleştirdik. Weghorst, Muleka ve Cenk Tosun ile birlikte Türkiye'nin en iyi hücum hattı bizde" dedi.



KARAKTERİNE BAKIYORUZ



Kocadağ ayrıca "Gelenlerin hepsi birbirinden kıymetli ve Beşiktaş'a artı değer katacak oyuncular. Alternatifli ve kaliteli bir oyuncu grubumuz mevcut" dedi ve ekledi: Sol stoper transferi sonrası hocamız arzu ederse diğer bölgelere takviye yaparız. Geçmişte yapılan hataları tekrarlamıyoruz. Sözleşme yaparken oyuncunun karakterine de bakıyoruz.