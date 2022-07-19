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Beşiktaş'ta Serdar Saatçı'dan özür mesajı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta oyuna sonradan girip Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Serdar Saatçı gösterdiği tepkinin ardından kadro dışı kalmıştı. Genç futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gem taraftardan hem de teknik ekipten özür diledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 01:12
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı'dan özür mesajı!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı, son günlerde yaşanan olayların ardından özür açıklaması yayınladı.

Saatçı yaptığı açıklamada Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael, teknik ekip ve tüm takım arkadaşlarından özür dilediğini sosyal medya hesabından açıkladı.

İşte Serdar Saatçı'nın açıklaması:

BÜYÜK BEŞİKTAŞ CAMİASINA ÖZÜRÜMDÜR

On yaşımda özkaynak düzeninden başlayarak bugüne kadar tüm yaş kategorilerinde Beşiktaş formasını giymekten her zaman onur duydum.

Milli takımlara kadar yükselmeme vesile olan, şampiyonlar ligi sahnesinde kendimi gösterme fırsatı veren şanlı Beşiktaş formasını temsil ederken hiçbir zaman ŞEREFİNLE oyna HAKKINLA kazan ilkesinden de ödün vermedim.

Siyah beyaz formanin ağırlığını her zaman üstümde taşıdım. Son günlerde üzerimde oluşan yanlış algıdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim. Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'den yönetim kurulumuzdan hocamız ve teknik ekibimizden tüm takım arkadaşlarımdan Beşiktaş'ta çalışan ve Beşiktaş'la yaşayan herkesten özür dilerim.

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