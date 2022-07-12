Beşiktaş'ın transfer hedefi Samuel Umtiti'yi şoke eden gelişme!

Adı Beşiktaş'la anılan Samuel Umtiti'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Yıldız savunmacının ismi geçtiğimiz sezonlarda siyah beyazlılarla anılmıştı.
Yıldız savunmacının ismi geçtiğimiz sezonlarda siyah beyazlılarla anılmıştı.
Ancak daha sonra transfer maddi gerekçelerden dolayı iptal olmuştu.
Barcelona'daki durumu kördüğüm olan Fransız savunmacı Samuel Umtiti'nin Rennes'e transferi iptal oldu.
Rennes yönetimi kontrollerde yetersiz bulunan Umtiti'yi transfer etmeme kararı aldı.
Böylelikle transfer iptal oldu.
Yaklaşık 2 yıldır kadroya giremeyen Umtiti'yi elinden çıkarmak için her yolu deneyen Barcelona'nın planları böylelikle bir kez daha suya düşmüş oldu.
Yıllık 10 milyon Euro garanti paraya oynayan 28 yaşındaki stoper Samuel Umtiti, 2015 yılında 25 milyon Euro'ya Lyon'dan transfer edilmişti.
1.82 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro'ya kadar düştü.
Fransız defans, geçen sezon İspanyol devinde yalnızca 1 maçta görev aldı.
Umtiti, Fransa Milli Takım'ında ise 31 karşılaşmada görev aldı.
Umtiti, 31 maçta 4 gol attı.
Umtiti'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.