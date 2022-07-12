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Beşiktaş'ın transfer hedefi Samuel Umtiti'yi şoke eden gelişme!

Beşiktaş'ın bir süredir transferi için nabız yokladığı Samuel Umtiti'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Barcelona'da kadroya giremeyen ve Katalan devinden ayrılmak istediği Bilinen Umtiti'yi Rennes istiyordu. Umtiti'ye bu transfer sürecinde kötü haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 10:39
Beşiktaş'ın transfer hedefi Samuel Umtiti'yi şoke eden gelişme!

Adı Beşiktaş'la anılan Samuel Umtiti'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Samuel Umtiti'yi şoke eden gelişme!

Yıldız savunmacının ismi geçtiğimiz sezonlarda siyah beyazlılarla anılmıştı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Samuel Umtiti'yi şoke eden gelişme!

Kartal'ın, Fransız stoper için Barcelona ile görüştüğü iddia edilmişti.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Samuel Umtiti'yi şoke eden gelişme!

Ancak daha sonra transfer maddi gerekçelerden dolayı iptal olmuştu.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Samuel Umtiti'yi şoke eden gelişme!

Barcelona'daki durumu kördüğüm olan Fransız savunmacı Samuel Umtiti'nin Rennes'e transferi iptal oldu.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Samuel Umtiti'yi şoke eden gelişme!

Barcelona'yı ve oyuncuyu ikna eden Rennes, Umtiti'yi sağlık kontrolünden geçirdi.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Samuel Umtiti'yi şoke eden gelişme!

Rennes yönetimi kontrollerde yetersiz bulunan Umtiti'yi transfer etmeme kararı aldı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Samuel Umtiti'yi şoke eden gelişme!

Böylelikle transfer iptal oldu.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Samuel Umtiti'yi şoke eden gelişme!

Yaklaşık 2 yıldır kadroya giremeyen Umtiti'yi elinden çıkarmak için her yolu deneyen Barcelona'nın planları böylelikle bir kez daha suya düşmüş oldu.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Samuel Umtiti'yi şoke eden gelişme!

Yıllık 10 milyon Euro garanti paraya oynayan 28 yaşındaki stoper Samuel Umtiti, 2015 yılında 25 milyon Euro'ya Lyon'dan transfer edilmişti.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Samuel Umtiti'yi şoke eden gelişme!

1.82 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro'ya kadar düştü.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Samuel Umtiti'yi şoke eden gelişme!

Fransız defans, geçen sezon İspanyol devinde yalnızca 1 maçta görev aldı.

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