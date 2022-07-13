Kartal rölantide

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. İlk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar sahaya Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Salih, Gedson, Umut, Emirhan Delibaş, Boyd ve Cenk ilk 11'i ile çıktı. Mücadelenin ilk yarısında iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 gitti. Valerien Ismael, 46'da Kenan Karaman ve Oğuzhan Akgün; 62'de Rıdvan Yılmaz, Emre Bilgin, Berkay Vardar, B. Cisse; 72'de Serdar Saatçı, N'Koudou, Ghezzal, Necati Bilgiç ve Hasic ve Aytuğ Kömeç'i sahaya sürdü. Bu değişikliklerin ardından siyah-beyazlılar topa biraz daha fazla hakim olsa da rakip fileleri havalandırmayı başaramadı ve Beşiktaş ikinci hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçını cuma günü TSİ 19.00'da Mainz ile yapacak.

MAÇTAN NOTLAR

Atiba ve Josef de Souza sakatlıkları nedeniyle, Emirhan İlkhan ise üst solunum yolu enfeksiyonu gerekçesiyle karşılaşmada görev almadı.

Weghorst ve Muleka karşılaşmayı yedek kulübesinde takip ederken, Saiss ise mücadeleyi analiz ekibi ile saha kenarında yer alan kulede izledi.

"ISMAEL MODERN FUTBOL OYNATIYOR"

Cenk Tosun, modern futbol oynatan teknik adamların Türkiye'ye gelmesinin büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Yıldız forvet, "Bizim için böyle modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj. Artık o eski kafadan çıkıp, modern futbol oynatmak güzel bir şey. Tabii sezon içinde 3'lüyü oturtmak çok kolay değil. Yüzde 100 hazır olmadığım için bu maçlar bana iyi geliyor. Benim gol atmadığım zamanlarda Muleka atacak, Weghorst atacak. Onların atmadığı zaman ben atacağım. Böyle şampiyonluk gelecek" diye konuştu.