Haberler Beşiktaş Kartal rölantide

Kartal rölantide

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Kartal rölantide

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. İlk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar sahaya Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Salih, Gedson, Umut, Emirhan Delibaş, Boyd ve Cenk ilk 11'i ile çıktı. Mücadelenin ilk yarısında iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 gitti. Valerien Ismael, 46'da Kenan Karaman ve Oğuzhan Akgün; 62'de Rıdvan Yılmaz, Emre Bilgin, Berkay Vardar, B. Cisse; 72'de Serdar Saatçı, N'Koudou, Ghezzal, Necati Bilgiç ve Hasic ve Aytuğ Kömeç'i sahaya sürdü. Bu değişikliklerin ardından siyah-beyazlılar topa biraz daha fazla hakim olsa da rakip fileleri havalandırmayı başaramadı ve Beşiktaş ikinci hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçını cuma günü TSİ 19.00'da Mainz ile yapacak.

MAÇTAN NOTLAR
Atiba ve Josef de Souza sakatlıkları nedeniyle, Emirhan İlkhan ise üst solunum yolu enfeksiyonu gerekçesiyle karşılaşmada görev almadı.
Weghorst ve Muleka karşılaşmayı yedek kulübesinde takip ederken, Saiss ise mücadeleyi analiz ekibi ile saha kenarında yer alan kulede izledi.

"ISMAEL MODERN FUTBOL OYNATIYOR"
Cenk Tosun, modern futbol oynatan teknik adamların Türkiye'ye gelmesinin büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Yıldız forvet, "Bizim için böyle modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj. Artık o eski kafadan çıkıp, modern futbol oynatmak güzel bir şey. Tabii sezon içinde 3'lüyü oturtmak çok kolay değil. Yüzde 100 hazır olmadığım için bu maçlar bana iyi geliyor. Benim gol atmadığım zamanlarda Muleka atacak, Weghorst atacak. Onların atmadığı zaman ben atacağım. Böyle şampiyonluk gelecek" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş'ın hazırlık maçında Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Soyunma odasının kapısını tekmeledi...
Yalıkavak'ta 21 bin 820 TL'lik hesap! Adisyon sonuna düşülen 'Yine bekleriz' notu sosyal medyada espri konusu oldu
Fırtına'dan 2 bomba birden! Harekete geçildi
Beşiktaş'tan sol beke sürpriz isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Cabral operasyonu! İşte istenen ücret
Weghorst Valerien Ismael'i şaşırttı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
DOLAR NE KADAR OLDU?
DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde flaş gelişme! Boey'in alternatifi bulundu Transferde flaş gelişme! Boey'in alternatifi bulundu 08:07
Yeni dinamo Arao Yeni dinamo Arao 01:05
Ayrılacak isimler belli oldu Ayrılacak isimler belli oldu 00:56
King İstanbul'da King İstanbul'da 00:54
Dinamo Kiev'den hazırlık maçları Dinamo Kiev'den hazırlık maçları 00:36
Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman? Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman? 00:30
Daha Eski
F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! 00:20
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! Resmi açıklama geldi F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! Resmi açıklama geldi 00:20
Sörloth'ta işler karıştı! G.Saray da devrede Sörloth'ta işler karıştı! G.Saray da devrede 00:20
Mesut'a iki dev talip birden! Mesut'a iki dev talip birden! 00:20
Beşiktaş'tan flaş karar! Serdar Saatçı... Beşiktaş'tan flaş karar! Serdar Saatçı... 00:20
F.Bahçe'de bombalar peş peşe! 4 imza yolda F.Bahçe'de bombalar peş peşe! 4 imza yolda 00:19