Bounga için Alman rakip

Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Muleka'yı renklerine katmasına rağmen halen kanat rotasyonuna takviye yapmak istiyor. Hedeflenen oyuncularından birisi de Bouanga. Gabonlu futbolcuya Almanya'dan rakip çıktı.
Le 10 Sports'un haberine göre; Ligue 2'ye düşen St. Etienne oyuncuyu elinde tutamayacak. Foot Mercato'nun verdiği bilgiye göre ise M'Gladbach da 27 yaşındaki Bouanga için harekete geçti. Beşiktaş ve Lille'in, kulübüyle 1 yıl daha anlaşması bulunan Gabonlu oyuncu için tüm şartlarını zorladığı belirtildi.