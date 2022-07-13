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Bounga için Alman rakip

Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Muleka'yı renklerine katmasına rağmen halen kanat rotasyonuna takviye yapmak istiyor. Hedeflenen oyuncularından birisi de Bouanga. Gabonlu futbolcuya Almanya'dan rakip çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Bounga için Alman rakip
Le 10 Sports'un haberine göre; Ligue 2'ye düşen St. Etienne oyuncuyu elinde tutamayacak. Foot Mercato'nun verdiği bilgiye göre ise M'Gladbach da 27 yaşındaki Bouanga için harekete geçti. Beşiktaş ve Lille'in, kulübüyle 1 yıl daha anlaşması bulunan Gabonlu oyuncu için tüm şartlarını zorladığı belirtildi.
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