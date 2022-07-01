Haberler Beşiktaş Rıdvan Yılmaz bilmecesi

Rıdvan Yılmaz bilmecesi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan'ın Eintracht Frankfurt'a transferi için siyah-beyazlılar ile Alman kulübü arasındaki görüşmeler devam ederken, ödeme krizi ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Rıdvan Yılmaz bilmecesi

Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euro'luk bonservis bedelinin büyük bölümünü peşin istediği, Frankfurt'un ise buna yanaşmadığı aktarıldı. Alman ekibinin ödemeyi taksitler halinde yapmak için bastırdığı ve şimdiye kadar geri adım atmadığı kaydedildi.

TORİNO DA DEVREYE GİRDİ

Siyah-beyazlıların başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen ekiplerinden Torino, Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor. İtalyan ekibi, iki kulübün anlaşamaması halinde hemen devreye girerek Rıdvan'ı renklerine bağlamayı hedefliyor. Torino'nun bonservis konusunda Beşiktaş'ın koşullarını karşılamaya hazır olduğu da ileri sürülüyor.

DİĞER
Romain Saiss, Beşiktaş'ı tercih etme sebebini açıkladı! "Valerien Ismael ile aramızda..."
Emine Ün’ün 2021 Nisan’da biten evliliğiyle ilgili şok eden iddialar ortaya atıldı
Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!
Beşiktaş'a Ada'dan transfer harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Ada'dan transfer harekatı!
Weghorst'un Beşiktaş transferine 'egzotik' yorumu
BELLİ OLDU! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
KPSS-2022/1 Tercih kılavuzu burada!
LGS kılavuzu yayınlandı mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Christian Luyindama Galatasaray'a geri döndü! Christian Luyindama Galatasaray'a geri döndü! 01:23
Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi 00:50
Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti 00:21
Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti 00:19
Beşiktaş'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı! Beşiktaş'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı! 00:00
4 büyüklerin istediği Artem için resmi transfer açıklaması! 4 büyüklerin istediği Artem için resmi transfer açıklaması! 00:00
Daha Eski
G.Saray'dan golcü bombası! O isimden indirim istendi G.Saray'dan golcü bombası! O isimden indirim istendi 00:00
Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'den iddialı sözler! Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'den iddialı sözler! 00:00
Zeki Çelik Roma'ya doğru! Zeki Çelik Roma'ya doğru! 23:59
G.Saray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı G.Saray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı 23:59
Montero'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif Montero'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif 23:59
F.Bahçe ve G.Sarya'a transferde şoke eden gelişme! Veto etti F.Bahçe ve G.Sarya'a transferde şoke eden gelişme! Veto etti 23:57