Haberler Beşiktaş Montero'ya servet

Montero'ya servet

Transfer çalışmalarını sürdüren Gedson ve Saiss transferlerini açıklayan Beşiktaş iç transferde de harekete geçti. İspanyol stoper Montero'ya talip olduğu iddia edilen Sevilla’nın 6 milyon euro önerdiği ve yanıt beklediği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Montero'ya servet

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını devam ederken kadroda yer alan futbolculara da çeşitli ülkelerden teklifler geliyor. Siyah-beyazlı takımın İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero'ya La Liga'dan talip çıktığı iddia edildi. El Chiringuito TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sevilla'nın Francisco Montero'ya talip olduğu ve La Liga ekibinin bu transfer için kasasından 6 milyon euro çıkarmaya hazır olduğu ifade edildi. Öte yandan haberde siyah beyazlıların genç savunmacı için 15 milyon euro talep ettiğini duyuruldu. Geçen yıl Atletico Madrid'den bonservisinin yarısı 750 bin euro'ya alınan Montero'nn satışının yarısı Beşiktaş'a, diğer yarısı Atletico'ya gidecek.

2 gol, 1 asist yaptı
Francısco Montero, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 25 müsabakada 2007 dakika süre aldı ve bu periyotta takımı adına 2 gol, 1 asist üretti. Atletico Madrid'den transfer edilen Sevilla doğumlu oyuncunun Beşiktaş ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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