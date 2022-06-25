Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'dan Arda Güler sözleri! "Özel bir yetenek"

"Pjanic'le, Josef'le, Oğuzhan abiyle, Umut abiyle hepsiyle konuşuyordum." diyen Emirhan, şöyle devam etti:

"Ama özellikle Pjanic ile vakit geçirmeye çalışıyordum çünkü o kiralıktı, sadece bir sene kalacaktı. Bu yüzden ondan kapabildiğimce çok şey kapmaya çalıştım. Pjanic, top gelmeden 3 pozisyon önce forvet ne yapıyor, nereye koşu atıyor her şeyi seziyor ve öyle pas atıyor. Herkes bir yere pas atmasını beklerken o diğer tarafa pas atıyor.