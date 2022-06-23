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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Jovane Cabral transferinde İtalyan rakip!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler hücum hattına yapılacak takviyelere çevrildi. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Sporting Lizbon'da forma giyen Jovane Cabral'ı gündemine alırken, transferde Beşiktaş'a dişli bir rakip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 18:28 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 18:32
UĞUR SARIKAYA
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Jovane Cabral transferinde İtalyan rakip!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Jovane Cabral transferinde İtalyan rakip!

Siyah-beyazlılar şu ana ilk ve transferini Romain Saiss'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Jovane Cabral transferinde İtalyan rakip!

İlk hamlesini stoper hattına yapan Beşiktaş'ta gözler şimdi de hücum hattına çevrildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Jovane Cabral transferinde İtalyan rakip!

Forvet bölgesi için Sörloth, Weghorst, Cenk Tosun, Seferovic ve Arnautovic gibi isimlerle ilgilenen Kartal, sol kanatta ise Jovane Cabral'ı gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Jovane Cabral transferinde İtalyan rakip!

Siyah-beyazlılar, Yeşil Burun Ada'lı yıldız için Portekiz ekibiyle ilk teması kurdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Jovane Cabral transferinde İtalyan rakip!

Ancak Senegal basınında yer alan iddiaya göre Beşiktaş'a transferde dişli bir rakip çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Jovane Cabral transferinde İtalyan rakip!

Söz konusu habere göre, Cabral'ı geçen sezon kiralık olarak forma giydiği İtalyan ekibi Lazio da kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Jovane Cabral transferinde İtalyan rakip!

Lazio'nun, 24 yaşındaki kanat oyuncusuna satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Jovane Cabral transferinde İtalyan rakip!

KARTAL'IN TEKLİFİ 4 MİLYON EURO

Haberde ayrıca Beşiktaş'ın Cabral için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Jovane Cabral transferinde İtalyan rakip!

Sporting'in ise en az 5 milyon euro beklediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Jovane Cabral transferinde İtalyan rakip!

CABRAL KİMDİR?

14 Haziran 1998 tarihinde Yeşil Burun Adaları'nda dünyaya gelen Jovane Cabral, futbola ülkesinin Nhagar takımında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Jovane Cabral transferinde İtalyan rakip!

Daha sonra Sporting'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun devre arasında Lazio'ya kiralandı.

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