BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Jovane Cabral transferinde İtalyan rakip!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Siyah-beyazlılar şu ana ilk ve transferini Romain Saiss'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.
İlk hamlesini stoper hattına yapan Beşiktaş'ta gözler şimdi de hücum hattına çevrildi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Siyah-beyazlılar şu ana ilk ve transferini Romain Saiss'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.
İlk hamlesini stoper hattına yapan Beşiktaş'ta gözler şimdi de hücum hattına çevrildi.
Forvet bölgesi için Sörloth, Weghorst, Cenk Tosun, Seferovic ve Arnautovic gibi isimlerle ilgilenen Kartal, sol kanatta ise Jovane Cabral'ı gündemine aldı.
Siyah-beyazlılar, Yeşil Burun Ada'lı yıldız için Portekiz ekibiyle ilk teması kurdu.
Ancak Senegal basınında yer alan iddiaya göre Beşiktaş'a transferde dişli bir rakip çıktı.
Söz konusu habere göre, Cabral'ı geçen sezon kiralık olarak forma giydiği İtalyan ekibi Lazio da kadrosuna katmak istiyor.
Lazio'nun, 24 yaşındaki kanat oyuncusuna satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.
KARTAL'IN TEKLİFİ 4 MİLYON EURO
Haberde ayrıca Beşiktaş'ın Cabral için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.
Sporting'in ise en az 5 milyon euro beklediği kaydedildi.
CABRAL KİMDİR?
14 Haziran 1998 tarihinde Yeşil Burun Adaları'nda dünyaya gelen Jovane Cabral, futbola ülkesinin Nhagar takımında başladı.
Cabral, Serie A'da sadece 3 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun Sporting'le sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Cabral'ın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro.