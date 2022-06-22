Beşiktaş'tan Flaş Valentin Rosier kararı! Valerian Ismael kararını verdi...

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor... Teknik Direktör Valerian Ismael'in kararıyla takım içinde bazı ayrılıklar yaşanabilir.

Kadronun önemli isimlerinden Valentin Rosier için gelen teklifleri değerlendiren siyah beyazlı yönetim Valerian Ismael'in raporu doğrultusunda yıldız oyuncunun transferine onay verecek.

Avrupa kulüplerinin radarında olan Fransız savunma oyuncusunun istenilen bonservis bedelinin 10 milyon euro olması durumunda yönetimin transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Sporting Lizbon'dan bonservisi alınan Valentin Rosier Beşiktaş formasıyla 64 karşılaşmada forma giyerken 2 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Valentin Rosier Kimdir?

2002 yılında başladığı altyapı gelişiminde 2015'e kadar bulunmuş ve bu yıldan sonra profesyonel oyuncu olmuştur. Beşiktaş takımında Defans mevkinde forma giyen Valentin Rosier, 19 Ağustos 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 70 kilo olan Valentin Rosier, Sağ ayağını kullanmaktadır.