BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Bakambu kararını verdi! Beşiktaş...

BAKAMBU KİMDİR?

Bakambu Nisan 1991'de Kongo asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında Ivry takımında başlayan Bakambu, 2006 yılına kadar bu takımda forma giydikten sonra 2010 yılında Sochaux takımına transfer oldu. İlk profesyonel maçına ise 7 Ağustos 2010 günü Arles-Avignon karşısında çıkan Bakambu, bir sonraki ay ise 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonu olan 2010-11 sezonunda 11 maça çıkarken hiç gol atamadı.