BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Bakambu kararını verdi! Beşiktaş...

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-Beyazlılarda listeye yeni bir isim eklendi: Cedric Bakambu.
Daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen Bakambu, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilmişti.
Jackson Muleka transferinin alternatifi olarak oyuncuyu listeye alan Beşiktaş, Demokratik Kongo'lu hücum oyuncusunun durumunu araştırıyor.
Hem sol kanat hem de forvette forma giyebilen Bakambu için Beşiktaş yönetimi girişimlere başladığı iddia edilmişti.
KARARINI VERDİ
Fransız basınında yer alan haberde Bakambu'nun kararını verdiği iddia edildi.
Haberde, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Cedric Bakambu'nun kariyerine Marsilya'da devam etmek istediği duyuruldu.
Haberde ayrıca Beşiktaş'ın Bakambu için herhangi bir girişimde bulunmadığı aktarıldı.
BAKAMBU KİMDİR?
Bakambu Nisan 1991'de Kongo asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında Ivry takımında başlayan Bakambu, 2006 yılına kadar bu takımda forma giydikten sonra 2010 yılında Sochaux takımına transfer oldu. İlk profesyonel maçına ise 7 Ağustos 2010 günü Arles-Avignon karşısında çıkan Bakambu, bir sonraki ay ise 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonu olan 2010-11 sezonunda 11 maça çıkarken hiç gol atamadı.
2011-12 sezonuna ise hızlı bir başlangıç yapan Bakambu,daha çok süre almaya başladı. O sezon ligde 21 maça çıktı. İlk maçına 6.hafta oynanan Lille maçında çıkan Bakambu, bu maçta bir tane de gol attı.
Marvin Martin, Modibo Maïga ve Serdar Gürler'in bulunduğu ve Mehmed Bazdarevic'in çalıştırdığı takımda o sezon genellikle sonradan oyuna giren oyuncu 21 maçta 869 dakika süre alırken FC Lorient ve Toulouse maçlarında da birer gol attı.
2012-13 sezonunda ise takımdan bazı oyuncuların ayrılmasıyla formayı kapan Cedric, Eric Hély'nin takımında 6.haftada tam bir patlama yaşadı ve Troyes maçında biri kafa ile olmak üzere iki gol attı.
Gollerine devam eden Bakambu, 17 Şubat 2013'te ise Paris Saint-Germain FC karşısında 1-0 geriye düşen takımının 3-2 kazandığı karşılaşmanın son golünü atarak 3 puanı getiren isim oldu. Sezon boyunca 33 maça çıktı, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
2013-14 sezonunda da takımın değişilmezi olan Bakambu, ilk golünü ise 7.haftada Guingamp'a attı. Bu takımda Emmanuel Mayuka'ya formayı kaptıran oyuncu genellikle oyuna sonradan girdiği sezonda 31 maça çıktı, 7 gol attı 2 asist yaptı.
2014-15 sezonu başında 1.8 milyon Euro karşılığında Bursaspor'un yolunu tutan golcü futbolcu daha sonra yeşil-beyazlı kulüpten 7.5 milyon euro karşılığında Villarreal'e transfer oldu.
İspanyol ekibinde gösterdiği performans ile dikkatleri daha da üzerine çeken golcü futbolcu 40 milyon Euro karşılığında Çin ekibi BJ Guoan'a transfer olmuştu.