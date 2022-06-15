İş bitirici Saiss

Beşiktaş'ta takımla yollarını ayıran Vida'nın boşluğunu dolduracak isim olan Romain Saiss, saha içindeki önemli özellikleriyle dikkat çekiyor. Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen 32 yaşındaki Faslı oyuncu özellikle tecrübesiyle, oynadığı takımlarda defans kurgusunun en iyi şekilde işlemesini sağlıyor. Profesyonel kulüp kariyerinde en çok Wolverhampton (206) forması giyen Saiss, sağ ve sol stoper mevkilerinin dışında zaman zaman ön libero da şans buldu.

İYİ OYUN KURUYOR

Faslı savunma oyuncusunun saha içinde birçok etkili olan özelliği var. Bunlardan en önemlileri, bir defans oyuncusunda olması gereken kafa hakimiyeti ve isabetli pas. Romain Saiis, sağdan ve soldan gelen ortalarda, 1.88'lik boyunun da avantajını kullanarak rakibinden daha iyi yükseliyor. Topa ilk hamle yapacağı sıradaki zamanlaması da gayet başarılı olan tecrübeli futbolcu geriden oyun kurma konusunda da oldukça etkili. Romain Saiss'in isabetli paslarla takımını atağa kaldırması da dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi.

PANİK YAPMIYOR

Başarılı oyuncu Romain Saiss, bunun dışında soğukkanlı tavrıyla da öne çıkıyor. Maç içindeki kritik zamanlarda bile acele etmeyen, panik bir tutum sergilemeyen Romain Saiss, takım oyununu en iyi şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Defanstaki sağlam duruşunda 'denge ve güç' unsurlarını başarıyla uygulayan 32 yaşındaki Fas'lı stoper, ne yapmak istediğini de çok iyi biliyor. Saha içindeki kaldığı süre boyunca konsantrasyonunu hiç kaybetmeyen Romain Saiss, ayağına gelen toplarda kararsızlık yaşamıyor; ne yapması ve yapmaması gerektiğini de iyi biliyor.

ÖNCE İMZA SONRA TATİL

Romain Saiss, bugün hem tesisleri hem stadı gezecek. 32 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 2 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atacak. Saiss, bu görüşmelerin ve anlaşmanın ardından İstanbul'dan ayrılacak ve ailesiyle tatil yapacak. Beşiktaş'ın sezonu açmasının ardından Faslı oyuncu takıma katılacak.

ANLAŞMA 2+1 YILLIK

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü transfer görüşmelerinde 32 yaşındaki stoperle 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro kazanacak olan Saiss, maç başı ve bonuslarla birlikte 500 bin euro daha kazanabilecek. Siyahbeyazlı kulüp oyuncuya 6 gidiş dönüş uçak bileti, ev kirası ve araba da verecek.

ORTA SAHADAN STOPERE GEÇİŞ

Beşiktaş, 2019'da görüştüğü Saiss'i, ön libero bölgesine düşünüyordu. Geçen süre içerisinde Saiss stopere evrilirken, Beşiktaş da teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde futbolcuyu çok yönlü olmasından dolayı transfer etti.

TAM 3 YILLIK SEVDA

Beşiktaş'ın yeni transferi Saiss, tam 3 yıl önce yaz transfer döneminde de Kartal'ın gündemine geldi. Wolverhampton Kulübü ve o dönem 29 yaşında olan oyuncu ile görüşen dönemin Futbol Direktörü Ali Naibi, prensipte el sıkışmıştı. Ancak devamında transfer suya düşmüştü.