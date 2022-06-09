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Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

Son dakika spor haberi: Domagoj Vida'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'ta rota stoper transferine çevrildi. Listesinde birçok isim bulunan siyah-beyazlılar, aradığı ismi Brezilya'da buldu. Kara-Kartal, ezeli rakibi Galatasaray'ın da hedefinde olan 1.96'lık dev savunmacı için harekete geçti. Başarılı oyuncunun kulübüyle ilk temas kuruldu. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

Siyah-beyazlılarda transfer harekatı sürüyor.

Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

Vida'nın sözleşmesinin bitmesinin ardından stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş yönetimi, rotasını Brezilya'ya çevirdi.

Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

Kara Kartal'ın listesine son giren isim Robson Reis oldu.

Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

Beşiktaş, Galatasaray'ın da listesindeki 22 yaşındaki 1.96'lık Brezilyalı stoper Reis için kulübü Santos'la pazarlık masasına oturdu.

Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

Menajerler Galatasaray'ın alamadığı 22 yaşındaki dev stoperi siyah-beyazlılara önerdi.

Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

Teknik direktör Valerien Ismael, 1.96'lık stoper için onayı verdi.

Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

Beşiktaş kulübü, Santos ile ilk görüşmeyi yaptı.

Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

Brezilya ekibinin istediği bonservis bedeli de belli oldu.

Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

Santos oyuncu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

Siyah-beyazlıların ise 500 bin euro teklif ettiği belirtildi.

Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

Sürekli forma şansı bulamayan genç oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor.

Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

ROBSON REIS KİMDİR?

Tam adı Robson Alves Reis olan stoper oyuncusu, 21 Mayıs 2000'de Brezilyanın Vitoria da Conquista şehrinde dünyaya geldi.

Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

Futbola ülkesinde başlayan Reis, Ocak 2020'de VOCEM'den ülkenin köklü ekiplerinden olan Santos'a kiralandı. Burada U20'de şans bulan genç oyuncunun bonservisi, Şubat 2021'de cüzi bir miktarla (30 bin dolar) alındı.

Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

Geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilen gelecek vadeden oyuncunun Brezilya ekibiyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! İlk görüşme yapıldı

1.96 boyunda olan Brezilyalı oyuncu, hava toplarındaki başarısı ve tekniği ile ön plana çıkıyor.

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