Genel kurulda kendisine eleştiri yönelten bir kongre üyesine cevap veren Başkan Çebi, "Ben Beşiktaş'ı temsil ediyorum. Az önce bir yanlış yapıldı, ondan da özür diliyorum. Benim taraftarımla bir sorunum yok. Onlar maçlara gelebilsin diye yapabildiğimiz kadar indirime gittik. F.Bahçe maçına gelirken, çekilen bir video var. Başkanı ona saygıyla cevap vermeye çalışırken, o videoya çekmiş. Çıkın önce camia olarak onu ayıplayın. Başka bir camia, başkanını taç yaparken; siz beni yere vurmaya çalışıyorsunuz. Olmaz, bana hakkımı iade edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

BU HAKEMLER KALIRSA MASAYI 10 KAT FAZLA YUMRUKLARIM

Ben kendi yoğurt yiyiş tarzımla hakemlerle ilgili mücadelemi verdim. Eksik olabilir. Onların tabiriyle darbe yapıldı. Kamuoyunda kızgınlıkla da olsa hissiyatla bize zarar verebilecekleri hissine kapıldım. Ben hakemlerin tamamının gönderilmesini söyledim. Eğer seneye bu hakemlerden biri burada olursa sabahtan akşama dediğiniz gibi masayı yumruklamanın 10 katını yapacağım.

KIYMET BİLMEYEN ANASININ EVİNE!...

Giderleri azaltmanın tek yolu, futbol takımının maliyetlerini düşürmek, altyapıdan gelen çocuklar. Geldiğimizden beri oynattığımız isimlerin geldiği noktayı biliyorsunuz. 2 yıldır ekip, biçiyoruz. Pırlanta gibi gençler geliyorlar. Bir de şu gençlerle sözleşme konusu var... İmzalarlar, zaten Beşiktaş'ı sevmeyip kontrat imzalamayacak çocuk varsa, anasının evine!.. Beşiktaş'ın kıymetini bilmeyeni, ben hiç bilmem.

ÇİN'DEN VİRÜSÜ BEN Mİ GETİRDİM?

Amacım geliri gideri dengelemek. 1 milyar 822 milyon gelir, 1 miyar 859 milyon gider var. Aradaki artışın sebebi kur farkı. Pandemide yıllık 500 milyon kaybettik. 2 senede 1 milyar yapar. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim?

ENERJİSİ OLMAYANI TUTMAM

Abdullah Avcı'yı ben göndermişim. Bir daha anlatıyım: Biz büyük bir camiayız. Teknik direktör Abdullah Avcı bile (bu arkadaş kadar) itiraz etmedi. Abdullah hocaya, 'Hocam senin derdin ne, seni yolcu edelim dedim', 'hayır' dedi. 2 milyon zarar edeceğim diye enerjisi olmayan adamı takımın başında tutmam.

'GİT' DİYORUZ AMA GİTMİYOR

Senelik 3.5 milyon euro alan arkadaşa (Adem Ljajic) 2 sene sonra 400 bin euro veriyorlar. Biz bunlarla mücadele ettik. Git diyoruz, gitmiyor. Bu sene yüzde 90'ından kurtulabildik. Ancak kendimize ait takım yapacağız. Pandemi döneminde hasta bakıcılara, iğnelere para ödenmedi, UEFA futbolculara para ödetti.

KASADA 100 MİLYON TL VAR

Yarın (bugün) bir seçim var. Fuat Çimen bey sağ olun, var olun. Tam gaz yolunuza devam edin. İyisiniz. Bizden sonra seçilmeleri halinde onların yanında olacağıma söz veriyorum. Biz geldiğimizde binlerce icra dosyayı vardı. Geldiğimiz gün kapıda icra vardı. Kasada 100 lira yoktu. Kazanırsanız Fuat Bey, kasada 100 milyon TL var, güle güle kullanın. Ama kazanamazsan token'dan 135 milyon dolar getirecektin. Getir onu, söz mü?

ÖNDER HOCAYI PERİŞAN ETTİLER

Altyapıdan hoca getirdim, adamı perişan ettiler. Sergen hoca bizim çocuğumuz, Önder hoca bizim çocuğumuz. Adam geldi, 'Başkanım öleceğim, nefes alamıyorum' dedi. Öl mü deseydim. Gelen hoca da iyi. 4 tane kupa aldık, bize yakıştıramadılar.