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Gergin divan!

Beşiktaş'ın dünkü idari ve mali genel kurul toplantısında kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Gergin divan!

Beşiktaş'ın dünkü idari ve mali genel kurul toplantısında kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Kongrede kürsüde açıklamalarda bulunan üye Berk Tunca'nın konuşması sırasında, başka bir kongre üyesi Özer Özçetin'in tepki göstermesi üzerine bazı siyah-beyazlı üyeler arasında arbede oldu. Berk Tunca'ya destek veren üyelerin Özçetin'e karşılık vermesi üzerine başlayan olayların ardından taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü.

MASADAN FIRLADI!
Tunca'nın kürsüden inmesinin ardından gerginlik daha da büyürken, iki grup arasında kavga yaşandı. Polislerin ve güvenlik görevlilerin araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken, kongreye 10 dakika ara verildi. Taraflar daha sonra salonda dışında bir araya getirilerek, barış sağlandı. Başkan Çebi, Tunca'ya ifadelerinden dolayı sert tepki göstererek masayı yumrukladı ve sinirli bir şekilde kürsünün arkasında kendileri için ayrılan yere geçti.

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