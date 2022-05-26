Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bekleneni veremeyen Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda büyük bir değiişim yaşamaya hazırlanıyor.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bekleneni veremeyen Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda büyük bir değiişim yaşamaya hazırlanıyor.
Sözleşmesi bitecek birçok isimle yolların ayrılacağı siyah-beyazlılarda transfer dönemi hareketli geçecek.
Teknik direktör Valerien Ismael'in takımın başına gelmesiyle yeni bir sisteme geçen Kara-Kartal, hamlelerini Fransız hocanın raporuna göre yapılıyor.