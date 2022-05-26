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Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Son dakika spor haberi: Transfer için düğmeye basan Beşiktaş hareketli günler yaşıyor. Birçok oyuncusunun sözleşmesi sona erecek siyah-beyazlılarda eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapılması planlanıyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden Kara-Kartal gündemine flaş bir ismi aldı. Fransız basını, Beşiktaş'ın dünya yıldızı stoperi kadrosuna katmak istediğini duyurdu. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 09:34
Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bekleneni veremeyen Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda büyük bir değiişim yaşamaya hazırlanıyor.

Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Sözleşmesi bitecek birçok isimle yolların ayrılacağı siyah-beyazlılarda transfer dönemi hareketli geçecek.

Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Teknik direktör Valerien Ismael'in takımın başına gelmesiyle yeni bir sisteme geçen Kara-Kartal, hamlelerini Fransız hocanın raporuna göre yapılıyor.

Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Domagoj Vida ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'ta Hırvat futbolcu ile yola devam edilmeyecek.

Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Öte yandan uzun süredir siyah-beyazlı formayı terleten Oğuzhan Özyakup da sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Ayrılıklar yaşanmaya devam edecek Kara-Kartal'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.

Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Eksik bölgelerin belirlendiği Beşiktaş'ta öncelik savunma hattına verilmiş durumda.

Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Stoper arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların önüne sürpriz bir isim konuldu.

Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Vida'nın yerine nokta atışı bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı.

Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

BOATENG BOMBASI!
Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Boateng için devreye girdi.

Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

LYON BIRAKMAYA HAZIR!
Fransız ekibi Lyon'un 33 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak bırakmaya hazır olduğu kaydedildi.

Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Geçtiğimiz sezon Lyon'da 27 resmi maçta forma giyen Boateng 2 asistlik katkı verdi.

Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Deneyimli yıldız stoper mevkisinin haricinde sağ bekte de görev yapabiliyor.

Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Dünyaca ünlü oyuncu kariyerinde Manchester City ve Bayern Münih gibi devlerin formasını giydi.

Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Almanya Milli Takımı'nda 76 maçta oynayan Boateng bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

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