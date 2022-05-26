Transferi duyurdular! Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı

Domagoj Vida ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Beşiktaş 'ta Hırvat futbolcu ile yola devam edilmeyecek.

Öte yandan uzun süredir siyah-beyazlı formayı terleten Oğuzhan Özyakup da sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

Ayrılıklar yaşanmaya devam edecek Kara-Kartal'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.