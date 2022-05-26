BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

Süper Lig'de sezonu istediği noktada bitiremeyen Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro çalışmaları başladı.
Süper Lig'de sezonu istediği noktada bitiremeyen Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro çalışmaları başladı.
İleri uca kaliteli bir golcü transfer etmek isteyen Kartal'da, gündeme sürpriz isimler geliyor.
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Rusya'dan flaş bir iddia geldi.
Takvim'in aktardığı habere göre Sport Mail, siyah-beyazlıların, Zenit ile yollarını ayıran Artem Dzyuba ile ilgilendiğini duyurdu.
Haberde tecrübeli yıldızın olası yeni adresleri arasında Krasnodar, Sochi, Ferençvaroş, Kızılyıldız ve Beşiktaş olduğu belirtildi.
Rus futbolunun son dönemine damgasını vurmuş isimlerden biri olan 33 yaşındaki Dzyuba bu sezon Zenit formasıyla 39 maça çıkarken 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Profesyonel kariyerinde 503 maçta görev yapan Rus forvet 186 gol atarken 106 da asist yaptı.
55 MAÇTA 30 GOLÜ VAR
Rus Milli Takımı'nın formasını 55 kez giyip rakip ağlara 30 gol bırakan Artem Dzyuba çok önemli bir hücum silahı.
1.96'lık boyuna rağmen çok önemli bir tekniğe sahip olan tecrübeli yıldız sadece golleriyle değil, takım arkadaşlarına yaptığı servislerle de ün yapmış bir forvet.
ARTEM DZYUBA KİMDİR?
22 Ağustos 1998'de Moskova'da dünyaya geldi.
Kariyerine Spartak Moskova altyapısında başladı.
Zenit'e 2015 yılında gelen Dzyuba, Rusya dışında hiçbir takımda forma giymedi.
Zenit'te toplamda 249 maça çıkan golcü oyuncu, rakip ağları 108 kez sarsarken 70 de asist yaptı.
Rusya Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından olan Dzyuba, 55 maçta 30 gol kaydetti.
Artem Dzyuba'nın güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...