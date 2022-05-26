BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

Rus Milli Takımı'nın formasını 55 kez giyip rakip ağlara 30 gol bırakan Artem Dzyuba çok önemli bir hücum silahı.

1.96'lık boyuna rağmen çok önemli bir tekniğe sahip olan tecrübeli yıldız sadece golleriyle değil, takım arkadaşlarına yaptığı servislerle de ün yapmış bir forvet.