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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, yeni sezonun kadro yenileme çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılarda forvet hattı için gündeme birçok isim gelirken sonuncusu ise Artem Dzyuba oldu. İşte Kartal'ın rakipleri ve transfer detayları... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 07:46
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

Süper Lig'de sezonu istediği noktada bitiremeyen Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro çalışmaları başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

İleri uca kaliteli bir golcü transfer etmek isteyen Kartal'da, gündeme sürpriz isimler geliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Rusya'dan flaş bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

Takvim'in aktardığı habere göre Sport Mail, siyah-beyazlıların, Zenit ile yollarını ayıran Artem Dzyuba ile ilgilendiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

Haberde tecrübeli yıldızın olası yeni adresleri arasında Krasnodar, Sochi, Ferençvaroş, Kızılyıldız ve Beşiktaş olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

Rus futbolunun son dönemine damgasını vurmuş isimlerden biri olan 33 yaşındaki Dzyuba bu sezon Zenit formasıyla 39 maça çıkarken 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

Profesyonel kariyerinde 503 maçta görev yapan Rus forvet 186 gol atarken 106 da asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

55 MAÇTA 30 GOLÜ VAR

Rus Milli Takımı'nın formasını 55 kez giyip rakip ağlara 30 gol bırakan Artem Dzyuba çok önemli bir hücum silahı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

1.96'lık boyuna rağmen çok önemli bir tekniğe sahip olan tecrübeli yıldız sadece golleriyle değil, takım arkadaşlarına yaptığı servislerle de ün yapmış bir forvet.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

ARTEM DZYUBA KİMDİR?

22 Ağustos 1998'de Moskova'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

Kariyerine Spartak Moskova altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündeme Artem Dzyuba ismi geldi! Rakipleri...

Zenit'e 2015 yılında gelen Dzyuba, Rusya dışında hiçbir takımda forma giymedi.

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