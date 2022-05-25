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Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetimi, Fransız hoca Valerien Ismael'in alınmasını istediği Aaron Boupendza ile tekrar görüşmeye hazırlanıyor. Katar’da mutsuz olan golcü futbolcu da Kartal’a sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı kurmayların, Gabonlu hücum oyuncuyla anlaştıktan sonra kulübü Al-Arabi ile pazarlıklara başlayacak. İşte Beşiktaş'ın bitirmeyi planladığı transfer formülü...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

Devre arası dönemde siyah beyazlıların transfer listesine giren ve menajer bazında görüşmelerin yapıldığı Aaron Boupendza konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

Katar ekibi Al-Arabi forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Valerien İsmael "Gelmesini çok isterim" raporu verdi.

Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

Ismael'in raporu sonrası Beşiktaş yönetimi işleri daha ciddiye almaya başladı.

Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

Katar'da mutsuz olduğu bilinen Gabonlu futbolcu ile bir görüşme daha yapılması için harekete geçildi.

Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Boupendza'ya önereceği rakam üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

ÖNCE OYUNCU SONRA KULÜP
Gelen haberlere göre siyah beyazlıların maaş olarak 2 milyon euro seviyesine kadar çıkacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

Önce oyuncu ile anlaşmaya çalışacak olan Beşiktaş yönetimi, oyuncudan 'okey' alması halinde kulübü ile pazarlıklara başlayacak.

Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

Ayrıca Aaron Boupendza da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA PLANI!
Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Aaron Boupendza satın alma opsiyonlu kiralanmaya çalışılacak.

Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

Piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan 1.80 boyundaki forvet, bu sezon bu sezon Al-Arabi'de 22 karşılaşmaya çıkıp 10 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

HOCANIN 2 SEBEBi VAR !
Ismael'in Boupendza'yı istemesinde 2 neden bulunuyor.

Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

Bunlarda ilki, daha önce Hatay forması giyen futbolcunun Lig'i tanıması.

Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

Diğer sebep ise alternatifli bölgelerde oynayabilmesi.

Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

İsmael, asıl mevki merkez forvet olmasına rağmen kanat forvet olarak da görev yapabilen Boupendza'yı Larin'in yerine düşünüyor.

Beşiktaş'ın transferde Boupendza planı ortaya çıktı!

Hatayspor'da gösterdiği performansla zirve yapan Boupendza, Al-Arabi takımına transfer olmuştu.

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