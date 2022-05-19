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Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekibin oyuncuları ve teknik heyet, antrenman öncesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 15:24
Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre oyuncular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma ve istasyon koşularıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekibin oyuncuları ve teknik heyet, antrenman öncesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Oyuncular ve teknik heyet, ay-yıldızlı bayrağın etrafında bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

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