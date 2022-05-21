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Kenan Karaman'dan Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası açıklamalar! "Son haftalardaki performansımı devam ettireceğim"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Vodafone Park'ta ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Kenan Karaman, maç sonu yaptığı açıklamada kendimi iyi hazırlayıp, son haftalardaki performansımı kesinlikle devam ettireceğim” dedi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:18
Kenan Karaman'dan Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası açıklamalar! "Son haftalardaki performansımı devam ettireceğim"

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekibin beraberlik golünü kaydeden Kenan Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konyaspor karşısına kazanmak için çıktıklarını ifade eden Karaman, "Kazanmak istedik bugün maalesef kazanamadık. İnşallah yeni sezonda taraftarlarımıza iyi bir Beşiktaş izletiriz. Güzel bir kamp dönemi geçirip, sezona iyi hazırlanacağız" diye konuştu.

"SON HAFTALARDAKİ İYİ FORMUMU GELECEK SENE DEVAM ETTİRECEĞİM"

Son haftalardaki iyi performansını gelecek sezon sürdüreceğine dikkat çeken Karaman, "Tabii kendimi iyi hazırlayıp, son haftalardaki performansımı kesinlikle devam ettireceğim" şeklinde konuştu.

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